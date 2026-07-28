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В Екатеринбурге задержали ещё одного участника избиения уральского учёного
Фото: СК
В Екатеринбурге задержали ещё одного участника избиения уральского учёного. В СК сообщили о задержании в уральской столице 39-летнего мужчины (его имя не сообщается) сегодня во второй половине дня. Также как и Александру Реверуку, ему вменяют хулиганство (статья 213 УК).
Напомним, инцидент случился 13 июля. Всего, судя по видеозаписи, было четыре нападавших. 22 июля Никита Зезин умер. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, инцидент случился 13 июля. Всего, судя по видеозаписи, было четыре нападавших. 22 июля Никита Зезин умер. Мероприятие для возрастной категории 18+
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