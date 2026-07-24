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Тридцатиградусную жару в Свердловской области дополнят дожди и грозы

18.25 Среда, 29 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области сохранится жаркая погода. Однако, по прогнозам синоптиков, можно ожидать сильные дожди и грозы. Также прогнозируется град.

В четверг, 30 июля, в регионе дождь, в отдельных районах сильный и очень сильный, а также грозы и град. Ночью +16…+21 °C; днём +28…+33 °C, на востоке до +36 °C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы 15-20, м/сек местами шквалистое усиление до 25 м/сек.

В столице Урала кратковременный дождь, гроза, ночью +19…+21 °C, днём +31...+33 °C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.

В пятницу, 31 июля, в Свердловской области дождь, местами сильный и очень сильный, град и гроза. Ночью +15…+20 °C; днём +24…+29 °C, на востоке до +34 °C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек, при грозе шквалистое усиление до 25 м/сек.

В Екатеринбурге дождь, гроза, ночью +18…+20 °C, днём +25…+27 °C. Ветер 5-10 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:25 Тридцатиградусную жару в Свердловской области дополнят дожди и грозы
17:53 В Шале суд вынес оправдательный приговор по делу о гибели мальчиков под снегом
16:58 В Нижнесергинском районе к лишению свободы приговорили мужчину за убийство жены
15:59 Свердловский облсуд оставил в силе приговор по делу об убийстве знахаря
15:50 С начала сезона 17,5 тысячи человек покусали клещи в Свердловской области
15:17 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Новомосковском тракте под Екатеринбургом
14:39 Взрослый и ребёнок утонули за сутки в Свердловской области
13:48 На трассе «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» восстановили движение после паводка
13:25 Поставщик лекарств для диабетиков задержал поставку препаратов на месяц в Екатеринбурге
13:00 Подозреваемого в избиении учёного УрО РАН поместили в СИЗО
12:25 Приговор экс-редактору Ura.ru Аллаярову вступил в силу
11:05 В Новоуральске подростка обвиняют в семи эпизодах мошенничества
10:45 Двух уральцев осудили за контрабанду леса
10:10 Двое подростков на электросамокате налетели на BMW в Екатеринбурге
09:33 В полиции и СК прокомментировали расследование смерти уральского учёного после нападения
21:41 Житель Серова осуждён за гибель велосипедиста
21:28 В субботу в «Доме Поклевских-Козелл» раздастся «глинянный» свист
21:00 В ВООПИиК обеспокоились снятием лепнины с памятников архитектуры Екатеринбурга
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