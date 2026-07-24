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Тридцатиградусную жару в Свердловской области дополнят дожди и грозы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохранится жаркая погода. Однако, по прогнозам синоптиков, можно ожидать сильные дожди и грозы. Также прогнозируется град.
В четверг, 30 июля, в регионе дождь, в отдельных районах сильный и очень сильный, а также грозы и град. Ночью +16…+21 °C; днём +28…+33 °C, на востоке до +36 °C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы 15-20, м/сек местами шквалистое усиление до 25 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, гроза, ночью +19…+21 °C, днём +31...+33 °C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 31 июля, в Свердловской области дождь, местами сильный и очень сильный, град и гроза. Ночью +15…+20 °C; днём +24…+29 °C, на востоке до +34 °C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек, при грозе шквалистое усиление до 25 м/сек.
В Екатеринбурге дождь, гроза, ночью +18…+20 °C, днём +25…+27 °C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 30 июля, в регионе дождь, в отдельных районах сильный и очень сильный, а также грозы и град. Ночью +16…+21 °C; днём +28…+33 °C, на востоке до +36 °C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы 15-20, м/сек местами шквалистое усиление до 25 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, гроза, ночью +19…+21 °C, днём +31...+33 °C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 31 июля, в Свердловской области дождь, местами сильный и очень сильный, град и гроза. Ночью +15…+20 °C; днём +24…+29 °C, на востоке до +34 °C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек, при грозе шквалистое усиление до 25 м/сек.
В Екатеринбурге дождь, гроза, ночью +18…+20 °C, днём +25…+27 °C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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