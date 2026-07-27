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Дом для выживания нелюдимой кошке подыскивают в Екатеринбурге
Фото: Мяу-галерея / vk.ru/meow_gallery
После смерти пожилой екатеринбурженки без своего доброго ангела-хранителя осталось множество бездомных кошек. Старушка подкармливала их и, по возможности, пристраивала в семьи.
Но больше других осиротела кошка Фрося. Она жила вместе со старушкой и под её опекой не знала бед. Теперь же, когда спасительницы не стало, Фрося оказалась никому не нужна. Она продолжает жить в опустевшей квартире (откуда её рано или поздно выгонят), а до сих пор не умерла с голоду лишь благодаря дальним родственникам, которые наведываются к Фросе, чтобы подкормить и оставить воды.
Для осиротевшей кошки сейчас подыскивают новое жилище и нового человека, готового проявить к животному заботу. Но волонтёры честно предупреждают: Фрося — кошка с непростым характером. Она нелюдима и крайне настороженно относится к посторонним. Даже нынешних кормильцев она встречает агрессивно — защищает последний клочок родного пространства. Чтобы Фрося стала доверять хозяевам нового дома, потребуется время и терпение.
Другие особенности Фроси: ей уже далеко за 13 лет, что для кошек является солидным возрастом. При должном уходе, она проживёт достаточно долго, но понятно, что речь идёт не о десятилетии.
Поиском нового жилья для Фроси занимается группа спасения бездомных животных «Мяу-Галерея». Соответственно, свою помощь можно предложить через контакты, указанные в ВК-сообществе этого движения. Мероприятие для возрастной категории 18+
Но больше других осиротела кошка Фрося. Она жила вместе со старушкой и под её опекой не знала бед. Теперь же, когда спасительницы не стало, Фрося оказалась никому не нужна. Она продолжает жить в опустевшей квартире (откуда её рано или поздно выгонят), а до сих пор не умерла с голоду лишь благодаря дальним родственникам, которые наведываются к Фросе, чтобы подкормить и оставить воды.
Для осиротевшей кошки сейчас подыскивают новое жилище и нового человека, готового проявить к животному заботу. Но волонтёры честно предупреждают: Фрося — кошка с непростым характером. Она нелюдима и крайне настороженно относится к посторонним. Даже нынешних кормильцев она встречает агрессивно — защищает последний клочок родного пространства. Чтобы Фрося стала доверять хозяевам нового дома, потребуется время и терпение.
Другие особенности Фроси: ей уже далеко за 13 лет, что для кошек является солидным возрастом. При должном уходе, она проживёт достаточно долго, но понятно, что речь идёт не о десятилетии.
Поиском нового жилья для Фроси занимается группа спасения бездомных животных «Мяу-Галерея». Соответственно, свою помощь можно предложить через контакты, указанные в ВК-сообществе этого движения. Мероприятие для возрастной категории 18+
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