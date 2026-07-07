В Екатеринбург приехали «Касторы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В уральскую столицу прибыла первая партия долгожданных трамваев — 10 из 50 заказанных современных трехсекционных составов модели 71-639 «Кастор». Эти вагоны должны разгрузить самые загруженные маршруты по городу.О прибытии в Екатеринбург десяти первых «Касторов» сообщил Свердловский губернатор. В своём телеграм-канале Денис Паслер с восторгом расписывает достоинства новых трамваев: каждый вагон вмещает до 200 человек, в каждом предусмотрен климат-контроль и работает безналичная оплата проезда. Для слабовидящих предусмотрены голосовые сообщения об остановках, а для колясочников внутри вагона выделены особые зоны. Водителям в пути помогают навигационное оборудование и мультимедийный комплекс, а система контроля следит за состоянием человека за пультом, чтобы рейсы были безопаснее.«До конца года оставшиеся 40 единиц пополнят трамвайный парк столицы Среднего Урала. Такими партиями обновление шло последний раз лет 40 лет назад. Конечно, жители и гости города это отмечают»,— пишет Денис Паслер.Первые «Касторы» уже вышли на линии, а ещё одну партию скоро отправят на обкатку по маршруту, который с 1 августа свяжет Академический район с микрорайоном ЖБИ. Мероприятие для возрастной категории 18+