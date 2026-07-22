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День рождения Екатеринбурга зоопарк будет отмечать несколько дней
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Город на Исети готовится принимать поздравления — Екатеринбургу исполняется 303 года. И местный зоопарк, как принято, тоже приготовил подарки.
В зоопарке отмечать День города будут три дня подряд. Начнётся обширная программа уже завтра, 31 июля. В пятницу к 303-летию Екатеринбурга торжественно откроют летние вольеры для экзотических птиц. В 14.00 можно будет посмотреть, как кормят попугаев, а ещё через 20 минут —сходить на экскурсию «Птицы Екатеринбургского зоопарка».
В первый день последнего месяца лета в зоопарке пройдёт основная часть праздничной программы. В 13.00 проведут мастер-класс «Сувенир из зоопарка». В 14.00 — публично покормят белых медведей. В 15.00 от вольеров белых мишек стартует экскурсия «Животный мир России». А в 16.00 в кинолектории покажут фильм «Подводный мир. Охотское море» (12+) (чтобы попасть на сеанс нужно пройти онлайн-регистрацию) ссылка .
На следующий день, 2 августа, зоопарк будет ещё одного именинника. Вернее, именинницу — слониху Дашу. Отмечать её день рождения, совпавший с днём рождения Екатеринбурга, начнут в половине второго в павильоне «Слон». Мероприятие для возрастной категории 18+
В зоопарке отмечать День города будут три дня подряд. Начнётся обширная программа уже завтра, 31 июля. В пятницу к 303-летию Екатеринбурга торжественно откроют летние вольеры для экзотических птиц. В 14.00 можно будет посмотреть, как кормят попугаев, а ещё через 20 минут —сходить на экскурсию «Птицы Екатеринбургского зоопарка».
В первый день последнего месяца лета в зоопарке пройдёт основная часть праздничной программы. В 13.00 проведут мастер-класс «Сувенир из зоопарка». В 14.00 — публично покормят белых медведей. В 15.00 от вольеров белых мишек стартует экскурсия «Животный мир России». А в 16.00 в кинолектории покажут фильм «Подводный мир. Охотское море» (12+) (чтобы попасть на сеанс нужно пройти онлайн-регистрацию) ссылка .
На следующий день, 2 августа, зоопарк будет ещё одного именинника. Вернее, именинницу — слониху Дашу. Отмечать её день рождения, совпавший с днём рождения Екатеринбурга, начнут в половине второго в павильоне «Слон». Мероприятие для возрастной категории 18+
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