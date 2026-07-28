Возрастное ограничение 18+
Первые занятия Школы здоровья для людей с эпилепсией пройдут в Екатеринбурге на днях
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге запускают занятия первой Школы здоровья для пациентов с эпилепсией. Организатором выступает Городская клиническая больница №40, где ежегодно наблюдаются почти две с половиной тысячи человек с этим диагнозом.
Врачи-эпилептологи сороковой больницы решили не просто лечить, а учить уральцев жить полноценно со своим заболеванием. В программе — преподавание практически полезной информации. Больные эпилепсией смогут узнать, как контролировать своё состояние, как вовремя замечать тревожные звоночки и, главное, как бережно относиться к себе.
Как уточняет официальный интернет-ресурс областного Минздрава «Здоровье уральцев», учиться будут три дня подряд — 30 июля, 3 и 4 августа. Все три занятия будут начинаться в три часа дня. Занятия проведут прямо в нейрохирургическом корпусе 40-й больницы на Волгоградской улице, в доме №189. Будет доступна и онлайн-трансляция для тех, кто не сможет присутствовать на занятии лично.
Для очного участия необходимо записаться заранее — списки составляют по телефону 8 (343) 243-63-00 (добавочный 2). Для подключения к онлайн-трансляции достаточно заполнить короткую форму на сайте больницы. Мероприятие для возрастной категории 18+
Врачи-эпилептологи сороковой больницы решили не просто лечить, а учить уральцев жить полноценно со своим заболеванием. В программе — преподавание практически полезной информации. Больные эпилепсией смогут узнать, как контролировать своё состояние, как вовремя замечать тревожные звоночки и, главное, как бережно относиться к себе.
Как уточняет официальный интернет-ресурс областного Минздрава «Здоровье уральцев», учиться будут три дня подряд — 30 июля, 3 и 4 августа. Все три занятия будут начинаться в три часа дня. Занятия проведут прямо в нейрохирургическом корпусе 40-й больницы на Волгоградской улице, в доме №189. Будет доступна и онлайн-трансляция для тех, кто не сможет присутствовать на занятии лично.
Для очного участия необходимо записаться заранее — списки составляют по телефону 8 (343) 243-63-00 (добавочный 2). Для подключения к онлайн-трансляции достаточно заполнить короткую форму на сайте больницы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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