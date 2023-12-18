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Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал трамвайную ветку в Академическом районе Екатеринбурга

15.46 Понедельник, 25 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Урбанист Аркадий Гершман в своём телеграм-канале «Город для людей» похвалил Екатеринбург за то, что уральская столица едва ли не единственная продолжает развивать трамвайную сеть, но раскритиковал за новую трамвайную ветку в Академическом районе.

Критике подверглись переходы трамвая, которые идут то сбоку, то по центру, что замедляет движение, так как каждый переход сопровождается светофором. Шумоотражающие экраны, которыми обнесли саму линию, по мнению Аркадия, «полное уродство, которое убивает обзор водителям». Кроме этого, эти экраны закрывают офисы и магазины на первых этажах. Он подчеркнул, что основной шум идёт не от трамвая, если поддерживать пути и вагоны, а от шестиполосной дороги. «Кстати, зеленью и ландшафтом подавлять шум намного эффективнее и красивее», – невзначай намекнул он.

Также урбанист назвал неудобной посадку-высотку оборотного кольца. «С точки зрения удобства пассажиров лучше делать с одной платформы и после кольца, а не разделять потоки на нём», – написал Аркадий у себя в телеграм-канале.

Трамвайную ветку в Академический запустили 23 декабря. Её начали строить в июле 2021 года. Предполагается, что трамвай улучшит «непростую» транспортную ситуацию, которая возникает в час пик в данном районе.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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