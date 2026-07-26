Сводка МЧС за сутки печалит пожарами и утонувшим человеком

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки свердловские спасатели потушили восемь пожаров в регионе. Кроме того, на воде случилась беда — в Верхотурском районе, на реке Мостовой, обнаружили тело мужчины.Среди восьми пожаров три случились прямо в жилом секторе. Осторожность с огнём по-прежнему хромает — в 13% случаев виновато неосторожное обращение с огнём. Самый показательный случай — в Екатеринбурге на улице Краснолесья. В 16-этажке на третьем этаже загорелся мусор на балконе. Площадь была крошечная — всего квадратный метр. К счастью, пожарных вызвали вовремя: шесть специалистов на двух машинах справились с огнём меньше чем за две минуты. Повезло, что не разгорелось.Что касается большой воды, то тут обстановка потихоньку выправляется. За сутки ушли из-под затопления 26 жилых домов и 52 приусадебных участка. Это наверняка порадует дачников и сельских жителей. Но расслабляться рано: в зоне подтопления всё ещё остаются 41 дом, 1450 участков, 10 низководных мостов и один участок дороги. Тем не менее, на сегодня новых подтоплений не ждут — синоптики и спасатели говорят, что угрозы нет. Мероприятие для возрастной категории 18+