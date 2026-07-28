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На Уралмаше обстреляли 11-летнего мальчика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге полиция разбирается в жуткой истории: на Уралмаше неизвестный открыл стрельбу по детям из травматического пистолета. Пострадал 11-летний школьник — в него попали четыре пули: три в спину и одна задела ухо. Всё случилось возле заброшенной, пустующей гостиницы «Мадрид», где пострадавший мальчик с другом катались на велосипедах. Друг мальчика не пострадал, в него пули не попали.
По словам мамы пострадавшего, дети сидели у отверстия в стене и кидали внутрь мелкие камешки — обычная мальчишеская шалость. И тут, без всяких предупреждений, с верхнего балкона по ним начали стрелять.
После того как ребёнок закричал, с балкона выглянул какой-то бородатый мужчина и выдал ультиматум: «Забирайте велосипеды и уматывайте, иначе мой напарник выстрелит сильнее». Судя по всему, речь шла об охранниках ЧОП, которые сторожат здание — по крайней мере, так считает мать пострадавшего.
Раненого мальчика сразу отвезли в травмпункт, где врачи диагностировали ушибленные раны спины и ушной раковины. Семья написала заявление в 15-й отдел полиции, сейчас ребёнка готовят к судмедэкспертизе.
В УМВД по Екатеринбургу уже подтвердили, что заявление зарегистрировано. Полицейские сейчас проводят проверку, устанавливают личности стрелявших, а по итогам разбирательства примут процессуальное решение.
Кстати, это не первый подобный случай у той же экс-гостиницы. Неделей раньше, 16 июля, там обстреляли ещё одного подростка — в него попали семь пуль, в том числе одна в голову. Тогда стрельбу тоже устроил охранник прямо на выходе из здания. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам мамы пострадавшего, дети сидели у отверстия в стене и кидали внутрь мелкие камешки — обычная мальчишеская шалость. И тут, без всяких предупреждений, с верхнего балкона по ним начали стрелять.
«Моему ребёнку сверху, с балконов, прилетели пули из травмата. Никаких предупреждающих сигналов не было, ничего, просто вылезли и начали стрелять по детям»,
— приводит слова женщины «Четвёртый канал».
— приводит слова женщины «Четвёртый канал».
После того как ребёнок закричал, с балкона выглянул какой-то бородатый мужчина и выдал ультиматум: «Забирайте велосипеды и уматывайте, иначе мой напарник выстрелит сильнее». Судя по всему, речь шла об охранниках ЧОП, которые сторожат здание — по крайней мере, так считает мать пострадавшего.
Раненого мальчика сразу отвезли в травмпункт, где врачи диагностировали ушибленные раны спины и ушной раковины. Семья написала заявление в 15-й отдел полиции, сейчас ребёнка готовят к судмедэкспертизе.
В УМВД по Екатеринбургу уже подтвердили, что заявление зарегистрировано. Полицейские сейчас проводят проверку, устанавливают личности стрелявших, а по итогам разбирательства примут процессуальное решение.
Кстати, это не первый подобный случай у той же экс-гостиницы. Неделей раньше, 16 июля, там обстреляли ещё одного подростка — в него попали семь пуль, в том числе одна в голову. Тогда стрельбу тоже устроил охранник прямо на выходе из здания. Мероприятие для возрастной категории 18+
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