На Уралмаше обстреляли 11-летнего мальчика

«Моему ребёнку сверху, с балконов, прилетели пули из травмата. Никаких предупреждающих сигналов не было, ничего, просто вылезли и начали стрелять по детям»,



— приводит слова женщины «Четвёртый канал».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге полиция разбирается в жуткой истории: на Уралмаше неизвестный открыл стрельбу по детям из травматического пистолета. Пострадал 11-летний школьник — в него попали четыре пули: три в спину и одна задела ухо. Всё случилось возле заброшенной, пустующей гостиницы «Мадрид», где пострадавший мальчик с другом катались на велосипедах. Друг мальчика не пострадал, в него пули не попали.По словам мамы пострадавшего, дети сидели у отверстия в стене и кидали внутрь мелкие камешки — обычная мальчишеская шалость. И тут, без всяких предупреждений, с верхнего балкона по ним начали стрелять.После того как ребёнок закричал, с балкона выглянул какой-то бородатый мужчина и выдал ультиматум: «Забирайте велосипеды и уматывайте, иначе мой напарник выстрелит сильнее». Судя по всему, речь шла об охранниках ЧОП, которые сторожат здание — по крайней мере, так считает мать пострадавшего.Раненого мальчика сразу отвезли в травмпункт, где врачи диагностировали ушибленные раны спины и ушной раковины. Семья написала заявление в 15-й отдел полиции, сейчас ребёнка готовят к судмедэкспертизе.В УМВД по Екатеринбургу уже подтвердили, что заявление зарегистрировано. Полицейские сейчас проводят проверку, устанавливают личности стрелявших, а по итогам разбирательства примут процессуальное решение.Кстати, это не первый подобный случай у той же экс-гостиницы. Неделей раньше, 16 июля, там обстреляли ещё одного подростка — в него попали семь пуль, в том числе одна в голову. Тогда стрельбу тоже устроил охранник прямо на выходе из здания. Мероприятие для возрастной категории 18+