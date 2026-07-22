«Сыроварню» в центре Екатеринбурга закрыли за антисанитарию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Железнодорожный районный суд вынес решение, которое вряд ли обрадует гурманов: ресторан «Сыроварня» на улице Дзержинского, 2/2, приостановил работу на целых десять дней. Причина — грубейшие нарушения санитарных правил, которые, по мнению проверяющих, напрямую угрожали здоровью гостей.Нарушения вскрылись после внеплановой проверки Роспотребнадзора ещё 20 июля. Инспекторы зашли в заведение и, мягко говоря, удивились. В складских помещениях оказалось жарко и сыро — плюс 24 °C при влажности под 80%, хотя для хранения специй, соусов и круп это категорически не годится. В морозилках и вовсе обнаружился кошмар: ягоды размораживались и замораживались по нескольку раз, что не допускает даже не самая расторопная домохозяйка. Готовый хлеб и икра в «Сыроварне» тоже хранились с нарушением принятых правил.Кроме того, выяснилось, что у персонала «Сыроварни» есть серьёзные проблемы с гигиеной. Личные вещи и даже газировка с соками хранились в одних шкафах с рабочей одеждой, а на посещение туалета сотрудники надевали одни и те же грязные халаты многоразового использования — и стирать их никто не торопился. Ежедневных осмотров на предмет инфекций на предприятии не проводили, а у части работников, включая поваров и администраторов, не было ни актуальных прививок, ни записей о гигиенической аттестации.Техническое состояние цехов тоже оставляло желать лучшего. Стены и плитка — со сколами и трещинами, куда набивается грязь, вентиляция покрыта пылью, а влажная уборка делалась спустя рукава: в мясном и кондитерском цехах на полу валялся мусор. Плюс ко всему разделочные доски не промаркированы, термометров для проверки температуры внутри мяса нет, а на полуфабрикатах забыли ставить маркировку со сроками годности.В суде представители «Сыроварни Урал» пытались убедить судью, что часть недочётов уже исправили. Но служители Фемиды остались непреклонны: раз найденные нарушения создают реальный риск вспышек инфекций, решено было закрыть ресторан немедленно. Мероприятие для возрастной категории 18+