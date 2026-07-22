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Суд взыскал с тагильского водителя больше 226 тысяч рублей

21.06 Среда, 29 июля 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поставил точку в истории с ДТП, которая случилась в Екатеринбурге ещё под Новый год, 28 декабря. Тогда на переулке Невьянском столкнулись две машины — «Тойота» и китайский «JETOUR». Удар был серьёзный, и владелец «JETOURа» решил взыскать с виновника деньги на ремонт, а заодно компенсацию за потерю товарной стоимости автомобиля и судебные издержки.

Водитель «Тойоты» вину категорически не признавал. В суде он твердил, что второй участник сам нарушил схему движения, а заключение автотехнической экспертизы —ошибка. Он даже принёс в защиту заключение стороннего специалиста. Но суд изучил все доказательства: материалы ГИБДД, видеозапись момента столкновения и, главное, выводы экспертов. Те четко показали: при прохождении поворота ответчик не рассчитал интервал, вылетел на встречку и спровоцировал удар. При этом у него была возможность избежать аварии, а у потерпевшего — нет.

Ещё один важный нюанс: гражданская ответственность водителя «Тойоты» на момент аварии оказалась не застрахована по ОСАГО. А это значит, что все расходы легли на его плечи, а не на страховую компанию. В итоге суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с ответчика полную сумму — стоимость ремонта, утрату товарной стоимости, оплату экспертизы и госпошлину. Общий счёт составил в 226 339 рублей.

У ответчика есть право обжаловать решение в апелляции, и не исключено, что он им воспользуется.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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20:28 В Екатеринбурге сбили 10-летнего мальчика на самокате
19:47 Первые занятия Школы здоровья для людей с эпилепсией пройдут в Екатеринбурге на днях
19:31 Дом для выживания нелюдимой кошке подыскивают в Екатеринбурге
19:28 Более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке
19:13 В Ельцин-центре покажут культовые фильмы польского режиссёра
18:25 Тридцатиградусную жару в Свердловской области дополнят дожди и грозы
17:53 В Шале суд вынес оправдательный приговор по делу о гибели мальчиков под снегом
16:58 В Нижнесергинском районе к лишению свободы приговорили мужчину за убийство жены
15:59 Свердловский облсуд оставил в силе приговор по делу об убийстве знахаря
15:50 С начала сезона 17,5 тысячи человек покусали клещи в Свердловской области
15:17 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Новомосковском тракте под Екатеринбургом
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13:48 На трассе «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» восстановили движение после паводка
13:25 Поставщик лекарств для диабетиков задержал поставку препаратов на месяц в Екатеринбурге
13:00 Подозреваемого в избиении учёного УрО РАН поместили в СИЗО
12:25 Приговор экс-редактору Ura.ru Аллаярову вступил в силу
11:05 В Новоуральске подростка обвиняют в семи эпизодах мошенничества
10:45 Двух уральцев осудили за контрабанду леса
10:10 Двое подростков на электросамокате налетели на BMW в Екатеринбурге
09:33 В полиции и СК прокомментировали расследование смерти уральского учёного после нападения
21:41 Житель Серова осуждён за гибель велосипедиста
21:28 В субботу в «Доме Поклевских-Козелл» раздастся «глинянный» свист
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