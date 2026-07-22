Суд взыскал с тагильского водителя больше 226 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поставил точку в истории с ДТП, которая случилась в Екатеринбурге ещё под Новый год, 28 декабря. Тогда на переулке Невьянском столкнулись две машины — «Тойота» и китайский «JETOUR». Удар был серьёзный, и владелец «JETOURа» решил взыскать с виновника деньги на ремонт, а заодно компенсацию за потерю товарной стоимости автомобиля и судебные издержки.Водитель «Тойоты» вину категорически не признавал. В суде он твердил, что второй участник сам нарушил схему движения, а заключение автотехнической экспертизы —ошибка. Он даже принёс в защиту заключение стороннего специалиста. Но суд изучил все доказательства: материалы ГИБДД, видеозапись момента столкновения и, главное, выводы экспертов. Те четко показали: при прохождении поворота ответчик не рассчитал интервал, вылетел на встречку и спровоцировал удар. При этом у него была возможность избежать аварии, а у потерпевшего — нет.Ещё один важный нюанс: гражданская ответственность водителя «Тойоты» на момент аварии оказалась не застрахована по ОСАГО. А это значит, что все расходы легли на его плечи, а не на страховую компанию. В итоге суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с ответчика полную сумму — стоимость ремонта, утрату товарной стоимости, оплату экспертизы и госпошлину. Общий счёт составил в 226 339 рублей.У ответчика есть право обжаловать решение в апелляции, и не исключено, что он им воспользуется. Мероприятие для возрастной категории 18+