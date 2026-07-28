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В Екатеринбурге после избиения погиб выдающийся учёный Никита Зезин
Избившие обвинили его в похищении детей, делом заинтересовался Бастрыкин
Фото: Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН
Директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Никита Зезин умер в возрасте 67 лет 22 июля, произошло это спустя несколько дней после избиения, предположительно, родителями подростков, которых обнаружил в полях Зезин со своим заместителем при обследовании посевов. Возбуждено уголовное дело, теперь связь между избиением и смертью учёного предстоит установить следователям.
Буквально за несколько дней до смерти Зезин получил лично из рук губернатора Дениса Паслера знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
О смерти доктора сельскохозяйственных наук Никиты Зезина сообщил сам возглавляемый им центр — в некрологе учёного назвали наставником и стержнем коллектива, отметив, что служению аграрной науке он посвятил более 40 лет. В 1981 году Зезин с отличием окончил агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного института и прошёл путь от младшего научного сотрудника до руководителя главного аграрного научного центра Урала. По инициативе Зезина на Урале возобновили исследования по возделыванию кукурузы и начали селекцию озимого тритикале; более 50 выведенных с его участием сортов, внесённых в Госреестр, возделываются почти на двух миллионах гектаров по всей стране. В апреле 2026 года Зезин был удостоен Национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России».
Обстоятельства произошедшего подробно изложил телеграм-канал Baza. По его данным, в середине июля 68-летний Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля, где заметил детей 8–10 лет, катавшихся на квадроциклах и застрявших в грязи. Зезин, как утверждают его родные, помог детям, дал щётку почиститься, дозвонился до родителей и договорился встретиться у института в посёлке Исток, чтобы передать им ребят. При встрече, по данным Baza, к институту подъехали четыре внедорожника, из которых вышли крепкие мужчины в спортивных костюмах и без объяснения причин набросились на Зезина и Шанина — учёных били по лицу, пинали и оплёвывали.
Спустя несколько дней Зезин скончался в больнице от инфаркта; его близкие уверены, что приступ спровоцировала драка.
На видеозаписи инцидента видно, как мужчина толкает стоящего в пиджаке учёного и наносит ему кулаком удары по голове. Видео снято 13 июля, когда около 18.00 к институту приехали четыре джипа. После нападения Зезин написал заявление в полицию, вскоре у него случился инфаркт. Сын погибшего Кирилл Зезин рассказал изданию Е1, что отца похоронили на Сибирском кладбище, проститься пришли около 300 человек, а точную причину смерти врачи семье пока не назвали.
По его словам, незадолго до этого отец перенёс операцию на ноге, по которой во время избиения ему сильно ударили, — и на следующий день после нападения, 14 июля, он, хромая, отправился на награждение к губернатору.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сказал, что личности всех участников конфликта установлены по горячим следам, при этом обе стороны написали заявления, в связи с чем не исключено применение полиграфа. Однозначные выводы на нынешнем этапе руководитель пресс-службы главка МВД назвал преждевременными.
В свердловском управлении СК подтвердили возбуждение уголовного дела «по факту противоправных действий, совершённых местными жителями в отношении пожилого мужчины», не уточнив статью. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза — для установления точной причины смерти и её взаимосвязи с нападением. Один из участников инцидента доставлен к следователю.
Ход расследования, как следует из сообщений СМИ со ссылкой на ведомство, взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин, поручивший руководителю свердловского управления Богдану Францишко представить доклад с учётом опубликованной в интернете информации.
Свою версию событий изложил депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Вячеслав Вегнер, к которому, по его словам, обратились родственники учёного. В публикации во «ВКонтакте» Вегнер называет случившееся «циничным убийством» и утверждает, что один из приехавших представился Аркадием и первым ударил Зезина в голову, а дети при этом стояли рядом и, по версии депутата, «весело покрикивали». Также, по словам Вегнера, нападавшие плевали в лицо Шанину — ветерану боевых действий, ветерану афганской войны. Эти детали известны преимущественно со слов депутата и родственников погибшего и на данный момент официального подтверждения не имеют. После обнародования истории Вегнер рассказал о поступающих уже лично ему угрозах.
Тем временем, как сообщила Baza, нападавшие подали встречное заявление: противоположная сторона утверждает, что Зезин вместе с помощником якобы похитил детей и избивал их. Мероприятие для возрастной категории 18+
Буквально за несколько дней до смерти Зезин получил лично из рук губернатора Дениса Паслера знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
О смерти доктора сельскохозяйственных наук Никиты Зезина сообщил сам возглавляемый им центр — в некрологе учёного назвали наставником и стержнем коллектива, отметив, что служению аграрной науке он посвятил более 40 лет. В 1981 году Зезин с отличием окончил агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного института и прошёл путь от младшего научного сотрудника до руководителя главного аграрного научного центра Урала. По инициативе Зезина на Урале возобновили исследования по возделыванию кукурузы и начали селекцию озимого тритикале; более 50 выведенных с его участием сортов, внесённых в Госреестр, возделываются почти на двух миллионах гектаров по всей стране. В апреле 2026 года Зезин был удостоен Национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России».
Обстоятельства произошедшего подробно изложил телеграм-канал Baza. По его данным, в середине июля 68-летний Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля, где заметил детей 8–10 лет, катавшихся на квадроциклах и застрявших в грязи. Зезин, как утверждают его родные, помог детям, дал щётку почиститься, дозвонился до родителей и договорился встретиться у института в посёлке Исток, чтобы передать им ребят. При встрече, по данным Baza, к институту подъехали четыре внедорожника, из которых вышли крепкие мужчины в спортивных костюмах и без объяснения причин набросились на Зезина и Шанина — учёных били по лицу, пинали и оплёвывали.
Спустя несколько дней Зезин скончался в больнице от инфаркта; его близкие уверены, что приступ спровоцировала драка.
На видеозаписи инцидента видно, как мужчина толкает стоящего в пиджаке учёного и наносит ему кулаком удары по голове. Видео снято 13 июля, когда около 18.00 к институту приехали четыре джипа. После нападения Зезин написал заявление в полицию, вскоре у него случился инфаркт. Сын погибшего Кирилл Зезин рассказал изданию Е1, что отца похоронили на Сибирском кладбище, проститься пришли около 300 человек, а точную причину смерти врачи семье пока не назвали.
«… видимо, его здоровье подкосило избиение»,
— передаёт слова сына издание.
По его словам, незадолго до этого отец перенёс операцию на ноге, по которой во время избиения ему сильно ударили, — и на следующий день после нападения, 14 июля, он, хромая, отправился на награждение к губернатору.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сказал, что личности всех участников конфликта установлены по горячим следам, при этом обе стороны написали заявления, в связи с чем не исключено применение полиграфа. Однозначные выводы на нынешнем этапе руководитель пресс-службы главка МВД назвал преждевременными.
В свердловском управлении СК подтвердили возбуждение уголовного дела «по факту противоправных действий, совершённых местными жителями в отношении пожилого мужчины», не уточнив статью. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза — для установления точной причины смерти и её взаимосвязи с нападением. Один из участников инцидента доставлен к следователю.
Ход расследования, как следует из сообщений СМИ со ссылкой на ведомство, взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин, поручивший руководителю свердловского управления Богдану Францишко представить доклад с учётом опубликованной в интернете информации.
Свою версию событий изложил депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Вячеслав Вегнер, к которому, по его словам, обратились родственники учёного. В публикации во «ВКонтакте» Вегнер называет случившееся «циничным убийством» и утверждает, что один из приехавших представился Аркадием и первым ударил Зезина в голову, а дети при этом стояли рядом и, по версии депутата, «весело покрикивали». Также, по словам Вегнера, нападавшие плевали в лицо Шанину — ветерану боевых действий, ветерану афганской войны. Эти детали известны преимущественно со слов депутата и родственников погибшего и на данный момент официального подтверждения не имеют. После обнародования истории Вегнер рассказал о поступающих уже лично ему угрозах.
Тем временем, как сообщила Baza, нападавшие подали встречное заявление: противоположная сторона утверждает, что Зезин вместе с помощником якобы похитил детей и избивал их. Мероприятие для возрастной категории 18+
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Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
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