Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге после избиения погиб выдающийся учёный Никита Зезин

Избившие обвинили его в похищении детей, делом заинтересовался Бастрыкин

20.59 Вторник, 28 июля 2026
Фото: Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Никита Зезин умер в возрасте 67 лет 22 июля, произошло это спустя несколько дней после избиения, предположительно, родителями подростков, которых обнаружил в полях Зезин со своим заместителем при обследовании посевов. Возбуждено уголовное дело, теперь связь между избиением и смертью учёного предстоит установить следователям.

Буквально за несколько дней до смерти Зезин получил лично из рук губернатора Дениса Паслера знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

О смерти доктора сельскохозяйственных наук Никиты Зезина сообщил сам возглавляемый им центр — в некрологе учёного назвали наставником и стержнем коллектива, отметив, что служению аграрной науке он посвятил более 40 лет. В 1981 году Зезин с отличием окончил агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного института и прошёл путь от младшего научного сотрудника до руководителя главного аграрного научного центра Урала. По инициативе Зезина на Урале возобновили исследования по возделыванию кукурузы и начали селекцию озимого тритикале; более 50 выведенных с его участием сортов, внесённых в Госреестр, возделываются почти на двух миллионах гектаров по всей стране. В апреле 2026 года Зезин был удостоен Национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России».

Обстоятельства произошедшего подробно изложил телеграм-канал Baza. По его данным, в середине июля 68-летний Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля, где заметил детей 8–10 лет, катавшихся на квадроциклах и застрявших в грязи. Зезин, как утверждают его родные, помог детям, дал щётку почиститься, дозвонился до родителей и договорился встретиться у института в посёлке Исток, чтобы передать им ребят. При встрече, по данным Baza, к институту подъехали четыре внедорожника, из которых вышли крепкие мужчины в спортивных костюмах и без объяснения причин набросились на Зезина и Шанина — учёных били по лицу, пинали и оплёвывали.

Спустя несколько дней Зезин скончался в больнице от инфаркта; его близкие уверены, что приступ спровоцировала драка.

На видеозаписи инцидента видно, как мужчина толкает стоящего в пиджаке учёного и наносит ему кулаком удары по голове. Видео снято 13 июля, когда около 18.00 к институту приехали четыре джипа. После нападения Зезин написал заявление в полицию, вскоре у него случился инфаркт. Сын погибшего Кирилл Зезин рассказал изданию Е1, что отца похоронили на Сибирском кладбище, проститься пришли около 300 человек, а точную причину смерти врачи семье пока не назвали.
«… видимо, его здоровье подкосило избиение»,
— передаёт слова сына издание.


По его словам, незадолго до этого отец перенёс операцию на ноге, по которой во время избиения ему сильно ударили, — и на следующий день после нападения, 14 июля, он, хромая, отправился на награждение к губернатору.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сказал, что личности всех участников конфликта установлены по горячим следам, при этом обе стороны написали заявления, в связи с чем не исключено применение полиграфа. Однозначные выводы на нынешнем этапе руководитель пресс-службы главка МВД назвал преждевременными.

В свердловском управлении СК подтвердили возбуждение уголовного дела «по факту противоправных действий, совершённых местными жителями в отношении пожилого мужчины», не уточнив статью. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза — для установления точной причины смерти и её взаимосвязи с нападением. Один из участников инцидента доставлен к следователю.

Ход расследования, как следует из сообщений СМИ со ссылкой на ведомство, взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин, поручивший руководителю свердловского управления Богдану Францишко представить доклад с учётом опубликованной в интернете информации.

Свою версию событий изложил депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Вячеслав Вегнер, к которому, по его словам, обратились родственники учёного. В публикации во «ВКонтакте» Вегнер называет случившееся «циничным убийством» и утверждает, что один из приехавших представился Аркадием и первым ударил Зезина в голову, а дети при этом стояли рядом и, по версии депутата, «весело покрикивали». Также, по словам Вегнера, нападавшие плевали в лицо Шанину — ветерану боевых действий, ветерану афганской войны. Эти детали известны преимущественно со слов депутата и родственников погибшего и на данный момент официального подтверждения не имеют. После обнародования истории Вегнер рассказал о поступающих уже лично ему угрозах.

Тем временем, как сообщила Baza, нападавшие подали встречное заявление: противоположная сторона утверждает, что Зезин вместе с помощником якобы похитил детей и избивал их.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
28 июля 2026
В Каменске-Уральском во время сплава по реке утонул мужчина
25 июля 2026
После гибели трёх человек в свердловском селе Курки возбудили уголовное дело
20 июля 2026
В крупной екатеринбургской компании по доставке воды решили перенести колл-центр после атаки на WВ
27 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:41 Житель Серова осуждён за гибель велосипедиста
21:28 В субботу в «Доме Поклевских-Козелл» раздастся «глинянный» свист
21:00 В ВООПИиК обеспокоились снятием лепнины с памятников архитектуры Екатеринбурга
20:08 «Утонувший» санаторий «Обуховский» снова открыл двери гостям
19:53 Пешеходную дорожку жители села Курьи получили только после вмешательства прокуратуры
19:28 В парке Маяковского в качестве исключения появятся люди на электросамокатах
19:11 «Авито Подработка» запустила систему оценки выхода исполнителей на смены
17:57 В Верхней Салде разрешили использовать воду для бытовых нужд, жители требуют результаты проб
16:38 В Кольцово на вахтовика завели два уголовных дела после дебоша на рейсе из Пхукета
15:45 В Екатеринбурге суд вынес приговор за подмену товаров с маркетплейса на 2,3 млн рублей
15:18 В Екатеринбурге ищут 21-летнюю девушку, которая могла стать жертвой мошенников
15:01 В Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы
14:09 Более 16 тысяч диких животных разрешили убить в Свердловской области
13:43 Антоха МС даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга
13:33 В Ревде задержали 18-летнего подозреваемого после стрельбы возле магазина, где пострадал мужчина
12:40 За сутки в Свердловской области на водоемах погибли три человека
11:58 В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок Первомайской улицы
11:39 В Екатеринбурге на неделю запретят движение транспорта с опасными грузами из-за фестиваля молодежи
11:06 «Могут действовать временные ограничения»: в Свердловской области пройдут антитеррористические учения
10:43 В Кушве завершили восстановление крыш после июньского смерча
10:08 Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
09:38 Пропавшего после падения в реку во время сплава мужчину нашли погибшим в Каменске-Уральском
21:01 В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги
20:53 Екатеринбургская ветеринарная клиника «Доверие» стала вдвое больше
20:03 Утром в Билимбае погиб мотоциклист
19:22 Супруги-коммунальщики из Нижнего Тагила сядут за крупную аферу
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
21:41 Житель Серова осуждён за гибель велосипедиста
21:28 В субботу в «Доме Поклевских-Козелл» раздастся «глинянный» свист
21:00 В ВООПИиК обеспокоились снятием лепнины с памятников архитектуры Екатеринбурга
20:08 «Утонувший» санаторий «Обуховский» снова открыл двери гостям
19:53 Пешеходную дорожку жители села Курьи получили только после вмешательства прокуратуры
19:28 В парке Маяковского в качестве исключения появятся люди на электросамокатах
19:11 «Авито Подработка» запустила систему оценки выхода исполнителей на смены
17:57 В Верхней Салде разрешили использовать воду для бытовых нужд, жители требуют результаты проб
16:38 В Кольцово на вахтовика завели два уголовных дела после дебоша на рейсе из Пхукета
15:45 В Екатеринбурге суд вынес приговор за подмену товаров с маркетплейса на 2,3 млн рублей
15:18 В Екатеринбурге ищут 21-летнюю девушку, которая могла стать жертвой мошенников
15:01 В Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы
14:09 Более 16 тысяч диких животных разрешили убить в Свердловской области
13:43 Антоха МС даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга
13:33 В Ревде задержали 18-летнего подозреваемого после стрельбы возле магазина, где пострадал мужчина
12:40 За сутки в Свердловской области на водоемах погибли три человека
11:58 В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок Первомайской улицы
11:39 В Екатеринбурге на неделю запретят движение транспорта с опасными грузами из-за фестиваля молодежи
11:06 «Могут действовать временные ограничения»: в Свердловской области пройдут антитеррористические учения
10:43 В Кушве завершили восстановление крыш после июньского смерча
10:08 Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
09:38 Пропавшего после падения в реку во время сплава мужчину нашли погибшим в Каменске-Уральском
21:01 В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги
20:53 Екатеринбургская ветеринарная клиника «Доверие» стала вдвое больше
20:03 Утром в Билимбае погиб мотоциклист
19:22 Супруги-коммунальщики из Нижнего Тагила сядут за крупную аферу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK