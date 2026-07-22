Возрастное ограничение 18+
Весь последний месяц лета в Екатеринбурге будут записывать детей в школы искусств
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
С 1 августа в уральской столице стартует вторая волна зачисления в детские школы искусств, — сообщает официальный портал города. В этом году для ребят подготовили почти девять сотен свободных мест — если точнее, их ровно 897. Все они финансируются из городского бюджета, так что учиться можно будет бесплатно. Подать заявление можно в любой день до 30 августа.
Больше всего возможностей открыто в Октябрьском районе — там школы искусств ждут 332 новичка. В Железнодорожном районе свободно 128 мест, в Орджоникидзевском — 115, в Ленинском — 109, а в Кировском — 88. Чуть скромнее цифры в Верх-Исетском районе (73 места) и Чкаловском (50 мест). Меньше всего мест осталось в Академическом районе города — ещё двух деток могут принять в школу искусств №6 имени Архипова.
Среди учебных заведений, куда ещё можно успеть поступить, — музыкальные школы № 10, 17 и 7, хоровые школы № 1 и 2, художественная школа № 4, театральная школа и многие другие. Полный список учреждений с вакансиями уже опубликован на портале Екатеринбург.рф.
Однако, при кажущемся большом количестве мест по городу, поступить будет непросто. Всех претендентов ждёт конкурсный отбор с индивидуальными творческими испытаниями. Ожидается, что конкуренция будет серьёзная — в среднем три человека на одно место. Уже сейчас понятно, что самым высоким спросом у поступающих пользуются рисование, фортепиано и народные инструменты. Мероприятие для возрастной категории 18+
Больше всего возможностей открыто в Октябрьском районе — там школы искусств ждут 332 новичка. В Железнодорожном районе свободно 128 мест, в Орджоникидзевском — 115, в Ленинском — 109, а в Кировском — 88. Чуть скромнее цифры в Верх-Исетском районе (73 места) и Чкаловском (50 мест). Меньше всего мест осталось в Академическом районе города — ещё двух деток могут принять в школу искусств №6 имени Архипова.
Среди учебных заведений, куда ещё можно успеть поступить, — музыкальные школы № 10, 17 и 7, хоровые школы № 1 и 2, художественная школа № 4, театральная школа и многие другие. Полный список учреждений с вакансиями уже опубликован на портале Екатеринбург.рф.
Однако, при кажущемся большом количестве мест по городу, поступить будет непросто. Всех претендентов ждёт конкурсный отбор с индивидуальными творческими испытаниями. Ожидается, что конкуренция будет серьёзная — в среднем три человека на одно место. Уже сейчас понятно, что самым высоким спросом у поступающих пользуются рисование, фортепиано и народные инструменты. Мероприятие для возрастной категории 18+
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