Возрастное ограничение 18+
Полуторагодовалый ребёнок пострадал в ДТП в Екатеринбурге
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Сегодня, 21 июля, около 09.00 в Екатеринбурге возле дома №15 на улице Водонасосная водитель «ВАЗа» врезался в Toyota, остановившуюся, чтобы пропустить встречный транспорт.
В результате ДТП пострадал полуторагодовалый пассажир иномарки.
За рулём отечественной машины был 21-летний местный житель со стажем вождения три года. На него составили протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ из-за отсутствия страховки. Мероприятие для возрастной категории 18+
В результате ДТП пострадал полуторагодовалый пассажир иномарки.
«С травмами он был госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу № 9. В момент аварии ребёнок находился в автокресле и был пристёгнут пятиточечным ремнём безопасности. Благодаря тому, что несовершеннолетний перевозился без нарушений ПДД, серьёзных последствий для здоровья удалось избежать»,
– сообщили в городской ГИБДД.
За рулём отечественной машины был 21-летний местный житель со стажем вождения три года. На него составили протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ из-за отсутствия страховки. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию