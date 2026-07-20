Полуторагодовалый ребёнок пострадал в ДТП в Екатеринбурге





– сообщили в городской ГИБДД. «С травмами он был госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу № 9. В момент аварии ребёнок находился в автокресле и был пристёгнут пятиточечным ремнём безопасности. Благодаря тому, что несовершеннолетний перевозился без нарушений ПДД, серьёзных последствий для здоровья удалось избежать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 21 июля, около 09.00 в Екатеринбурге возле дома №15 на улице Водонасосная водитель «ВАЗа» врезался в Toyota, остановившуюся, чтобы пропустить встречный транспорт.В результате ДТП пострадал полуторагодовалый пассажир иномарки.За рулём отечественной машины был 21-летний местный житель со стажем вождения три года. На него составили протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ из-за отсутствия страховки. Мероприятие для возрастной категории 18+