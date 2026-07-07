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Прокуратура проиграла суд, в котором пыталась АУИПИК обязать отреставрировать усадьбу Расторгуевых-Харитоновых

17.50 Четверг, 9 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры Екатеринбурга по иску о принуждении к реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Расторгуева-Харитонова». Судья Рада Кучерова оставила без изменения решение судьи Октябрьского районного суда Екатеринбурга Марины Баранской, вынесенное в апреле этого года. Таким образом, решение вступило в законную силу.

Прокуратура в иске к ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) просила обязать ответчика провести полный комплекс научно-исследовательских, проектных и производственных работ по сохранению всех 12 элементов усадьбы — главного дома, флигелей, бани, грота и оград, установив для каждого этапа сроки от 6 до 48 месяцев с момента вступления решения в силу. Основанием для иска стало ухудшающееся фактическое состояние памятника архитектуры XVIII-XIX века.

Октябрьский районный суд, а вслед за ним и апелляция пришли к выводу, что в оперативное управление АУИПИК переданы только 10 объектов из 12, входящих в единый ансамбль. Право собственности Российской Федерации на ограды не зарегистрировано в ЕГРН, на кадастровый учёт они не поставлены и fгентству не передавались, охранные обязательства на них уполномоченным органом не выдавались.

«В силу закона обязанность по сохранению объекта культурного наследия лежит на его законном владельце. Поскольку ответчик не владеет данными оградами ни на праве оперативного управления, ни на ином вещном праве, он не может являться надлежащим ответчиком по этим требованиям»,
— отмечено в решении.

Требования о получении заданий на проведение работ суд счёл беспредметными — на момент рассмотрения дела АУИПИК уже располагало заданиями, утверждёнными Cвердлохранкультурой в отношении всех 10 находящихся в его ведении зданий и сооружений. Требования о реставрационных работах суд признал преждевременными: согласно утверждённым охранным обязательствам, сроки выполнения ремонтно-реставрационных работ установлены в диапазоне с 2026 по декабрь 2029 года, и на момент подачи иска они не истекли — соответственно, признаков бездействия не усмотрено.

В итоге, по выводу суда, прокурором был избран ненадлежащий способ защиты права.

Представитель третьего лица — МАНОУ «ГДТ» — в суде сообщил, что вне зависимости от исхода дела учреждение уже расторгло договор аренды помещения в усадьбе ввиду невозможности провести там ремонтные работы.

Напомним, ранее
писали о том, что процесс складывался не в пользу городских властей, пытавшихся показать вину федерального агентства — АУИПИК ещё в первой инстанции предоставило в суд перезаключённый в 2016 году договор аренды с «Городским дворцом творчества», по которому обязанности по содержанию ОКН были возложены именно на муниципальное учреждение. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в декабре прошлого года на пресс-конференции заявил, что суд якобы обязал АУИПИК отреставрировать усадьбу — при том, что такого решения ни на момент заявления, ни к настоящему времени в картотеках екатеринбургских судов не появлялось.

Противостояние города и федерального собственника имеет и встречный вектор: в январе 2026 года АУИПИК подало иск к мэрии Екатеринбурга о взыскании около 380 тысяч рублей задолженности по арендной плате.

Недавно родители записали видеообращение к Путину, попросив вмешаться в ситуацию с выселением кружков из усадьбы Расторгуевых — Харитоновых. Директор «ГДТ», по их словам, попросил педагогов вывезти имущество и покинуть здание до 20 июля. Юридический адрес МАНОУ «ГДТ» на минувшей неделе уже сменили с Карла Либкнехта, 44 на Луначарского, 217.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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12:34 Свердловские власти отчитались о паводковой обстановке на 9 июля
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11:14 В Первоуральске начался суд над обвиняемым во взяточничестве экс-инспектором ДПС
11:02 «Антитеррор Урал» сообщает об активных попытках вовлечения жителей Свердловской области в диверсии
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09:50 Более половины жителей Свердловской области задумываются о подработке
22:44 Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-начальнику РЭО ГИБДД Нижнего Тагила
22:28 В Екатеринбурге продолжается масштабная модернизация коммунальных сетей
21:26 В Красноуральске взяли под арест нарушителя административных ограничений
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