Прокуратура проверяет информацию о стрельбе по ребёнку из окон гостиницы «Мадрид» на Уралмаше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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История с обстрелом 11-летнего мальчика у здания бывшей гостиницы на Уралмаше дошла до прокуратуры. Надзорное ведомство Орджоникидзевского района организовало проверку после того, как в СМИ появилась информация о травмировании ребёнка.По данным публикаций, вечером 28 июля двое школьников катались на велосипедах и доехали до здания на улице Машиностроителей. Остановились у стены и начали кидать в отверстие мелкие камешки — обычная детская шалость. Но вместо того, чтобы просто сделать замечание, неизвестный открыл по ним стрельбу из неустановленного предмета. В результате один из подростков получил травмы.Прокуратура сейчас разбирается в обстоятельствах: проверяют, как соблюдались требования закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Следователям поручено установить все детали произошедшего, а также точно определить степень тяжести травм, которые причинили ребёнку.Ход всей доследственной проверки взят на особый контроль. Если найдут основания, будут приняты меры прокурорского реагирования — вплоть до требований привлечь виновных к ответственности. Сейчас важно выяснить, кто именно стрелял и почему на детские шалости отреагировали столь жестоко. Мероприятие для возрастной категории 18+