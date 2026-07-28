Возрастное ограничение 18+
В «Доме Качки» снова стучат молотки и не все выставки доступны для посещений
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С сегодняшнего дня, 5 августа, и вплоть до 2 сентября в «Доме Качки» на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге начинается новый этап ремонтных работ. Из-за этого целый ряд выставок временно стал недоступен для посетителей.
Недоступны для ценителей истории уральской столицы сразу несколько ярких проектов. До конца ремонтных работ не получится увидеть экспозицию «Уктус. Репетиция города», где археологи и историки воссоздают атмосферу старинного поселения, а также в библиотеку Тихоцкой — уютное книжное пространство. Кроме того, закрываются и «Каменный город», приуроченный к 300-летию камнерезного дела в Екатеринбурге, и интерактивная панорама Вениамина Метенкова.
При этом Музей истории Екатеринбурга продолжает работать и в довольно насыщенном режиме. Постоянные экспозиции, посвященные XVIII и XIX векам, как и прежде, ждут гостей. Также открыты обе временные выставки — «Чемоданное настроение» и «Острова и Капитаны». А тем, кто предпочитает более камерный отдых, музейные работники предлагают спуститься в цокольный этаж: там по-прежнему работает Татищевская библиотека и продолжается выставка из цикла «Корневая система» под названием «Азины. Магия имени».
Напомним, что недавно здание на Карла Либкнехта покинула вся административная часть Музея истории Екатеринбурга. Теперь дирекция, бухгалтерия, кадровый и хозяйственные отделы и даже научно-исследовательский отдел с экскурсионной службой располагаются по адресу «проспект Ленина, 52». Мероприятие для возрастной категории 18+
Недоступны для ценителей истории уральской столицы сразу несколько ярких проектов. До конца ремонтных работ не получится увидеть экспозицию «Уктус. Репетиция города», где археологи и историки воссоздают атмосферу старинного поселения, а также в библиотеку Тихоцкой — уютное книжное пространство. Кроме того, закрываются и «Каменный город», приуроченный к 300-летию камнерезного дела в Екатеринбурге, и интерактивная панорама Вениамина Метенкова.
При этом Музей истории Екатеринбурга продолжает работать и в довольно насыщенном режиме. Постоянные экспозиции, посвященные XVIII и XIX векам, как и прежде, ждут гостей. Также открыты обе временные выставки — «Чемоданное настроение» и «Острова и Капитаны». А тем, кто предпочитает более камерный отдых, музейные работники предлагают спуститься в цокольный этаж: там по-прежнему работает Татищевская библиотека и продолжается выставка из цикла «Корневая система» под названием «Азины. Магия имени».
Напомним, что недавно здание на Карла Либкнехта покинула вся административная часть Музея истории Екатеринбурга. Теперь дирекция, бухгалтерия, кадровый и хозяйственные отделы и даже научно-исследовательский отдел с экскурсионной службой располагаются по адресу «проспект Ленина, 52». Мероприятие для возрастной категории 18+
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