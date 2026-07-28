В парке Маяковского целую неделю будут показывать мультики и учить анимировать картинки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Со среды, 5 августа, в екатеринбургском парке Маяковского стартует большой праздничный проект, посвящённый 90-летнему юбилею легендарной киностудии «Союзмультфильм». До 10 августа главный городской парк превратится в настоящую мультипликационную вселенную, где можно будет не только пересмотреть любимые ленты из детства, но и узнать, как они создавались.Организаторы подготовили в парке сразу две «мультяшные» площадки. На аллее Маяковского с 11 утра каждый день будут проходить бесплатные показы мультфильмов. Посетители парка смогут просто сидеть на травке (если позволит переменчивая погода) и следить на экране за похождениями мультипликационных персонажей. Параллельно там будут проходить встречи с аниматорами и другие семейные активности.А с 15.30 на площади у Главного входа свои двери откроет интерактивная выставка «Фабрика чудес». Там гостям предложат пройти весь путь создания мультфильма: от первых карандашных эскизов до финальной анимации, познакомиться с разными техниками и даже попробовать себя в роли настоящего мультипликатора. Но есть один важный нюанс: на выставку пускают только по предварительной регистрации, а все билеты распространяются бесплатно через официальный сайт souzmult90.ru.Завтра после обеда организаторы планируют распространить последнюю партию билетов, так что если вы хотите попасть на экспозицию — лучше не тянуть до последнего. Мероприятие для возрастной категории 18+