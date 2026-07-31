За выезд на «встречку» за полгода в Свердловской области наказаны больше тысячи человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Выезд на встречную полосу по-прежнему остаётся одной из главных причин самых тяжёлых аварий на дорогах Свердловской области, — сообщают из Облсуда. Статистика за первое полугодие 2026 года подтверждает: большинство ДТП с серьёзными последствиями случаются именно из-за этого грубейшего нарушения правил.Как пишет пресс-служба областного суда, мировые судьи региона за шесть месяцев рассмотрели больше тысячи дел по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — той самой, которая карает за незаконный выезд на полосу встречного движения. Всего к ответственности привлекли 1 337 водителей, и это только официальные цифры. Из них 223 человека отделались штрафом. А вот остальные 1 114 автомобилистов поплатились куда серьёзнее: их лишили права управления транспортными средствами. Это целых 83,3 процента от общего числа нарушителей.Судьи в последнее время всё чаще выбирают самое суровое наказание из возможных, и тому есть веская причина. Выезд на «встречку» — это не просто лихачество, это смертельный риск как для самого водителя, так и для других участников движения. Последствия такого манёвра зачастую необратимы: лобовые столкновения редко оставляют шансы на выживание. Поэтому правоприменители теперь действуют жёстко, даже если нарушитель прежде не имел претензий со стороны Госавтоинспекции. Мероприятие для возрастной категории 18+