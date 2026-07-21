Екатеринбургская ветеринарная клиника «Доверие» стала вдвое больше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Постоянные посетители ветеринарной клиники «Доверие», которая находится в Екатеринбурге, в этом году приятно удивляются, если после некоторого перерыва снова заходят сюда. «Звериная» больница стала в два раза больше, не покидая при этом привычного здания №74 на улице Первомайской.Ощутимо расшириться ветклинике позволило освоение дополнительных помещений в том же доме. До сих пор клиника «Доверие» располагалась на втором этаже. Теперь же там остались операционные и стационар для особо тяжёлых больных. Регистратура, зал ожидания и кабинеты для приёма больных животных переместились на первый этаж.Такие перемены привели к улучшению работы клиники. Во-первых, ветеринары «Доверия» теперь могут одновременно принимать больше посетителей. Во-вторых, пространство для ожидания стало просторней (следовательно, для хвостатых пациентов посещение ветклиники стало менее напрягающим приключением). В-третьих, большее количество приёмных и лечебных кабинетов привело к расширению штата. Так, в «Доверии» появились новые хирурги (к слову, остальные специалисты недавно прошли курсы повышения квалификации). Наконец, владельцы крупных животных (особенно те, кому доводилось обращаться к ветеринарам с серьёзно заболевшим питомцем) прекрасно понимают, как это важно, не подниматься куда-то (пусть всего-то на второй этаж), а попадать в клинику сразу же, минуя входную дверь.Что в «Доверии» осталось неизменным, так это встречающий всех посетителей большой, пушистый, холёный кот. Когда-то его подкинули в клинику несчастным заморышем, а после лечения хозяев ему найти не смогли. Так он и живёт в клинике четырёхлапым домовёнком, своим строгим взглядом призывая к порядку пациентов. Мероприятие для возрастной категории 18+