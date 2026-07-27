Возрастное ограничение 18+
В столкновении грузовиков и трактора под Первоуральском погиб человек
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 5 августа 2026 года, на 296-м километре федеральной трассы М-12 «Восток» произошла авария, которая перекрыла движение и унесла человеческую жизнь. По предварительным данным, в лобовом столкновении встретились сразу два большегруза и трактор.
Один из водителей грузового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда «Скорой». Личность погибшего устанавливают оперативники. Другие участники аварии, по имеющейся информации, отделались ушибами.
На место ДТП выехал целый десант: автоинспекторы, следователи и криминалисты. Они осмотрели место аварии, сделали необходимые замеры и опросили всех, кто стал свидетелем происшествия.
Из-за серьезных разрушений и эвакуации техники движение в сторону Екатеринбурга было сильно затруднено — водителям приходилось пользоваться только одной полосой. Мероприятие для возрастной категории 18+
Один из водителей грузового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда «Скорой». Личность погибшего устанавливают оперативники. Другие участники аварии, по имеющейся информации, отделались ушибами.
На место ДТП выехал целый десант: автоинспекторы, следователи и криминалисты. Они осмотрели место аварии, сделали необходимые замеры и опросили всех, кто стал свидетелем происшествия.
Из-за серьезных разрушений и эвакуации техники движение в сторону Екатеринбурга было сильно затруднено — водителям приходилось пользоваться только одной полосой. Мероприятие для возрастной категории 18+
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