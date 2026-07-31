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В Арамили водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

10.41 Среда, 5 августа 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Во вторник, 4 августа, примерно в 22.45 в Арамили на улице 1 Мая 59-летний водитель Kia Sorento насмерть сбил 42-летнего мужчину на электровелосипеде.

По предварительным данным, это случилось, когда велосипедист ехал по краю проезжей части.

«После происшествия нарушитель покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшему и не сообщив о случившемся в экстренные службы. В результате полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи»,

рассказали в областном УГИБДД.


Госавтоинспекторам удалось довольно быстро найти водителя Kia и задержать. Им оказался местный житель, который ранее был лишён водительских прав за вождение в состоянии опьянения и на момент задержания не имел водительского удостоверения. Кроме того, освидетельствование показало, что он и в этот был пьян: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,746 мг/л.

На мужчину возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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