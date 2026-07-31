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В Арамили водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Во вторник, 4 августа, примерно в 22.45 в Арамили на улице 1 Мая 59-летний водитель Kia Sorento насмерть сбил 42-летнего мужчину на электровелосипеде.
По предварительным данным, это случилось, когда велосипедист ехал по краю проезжей части.
Госавтоинспекторам удалось довольно быстро найти водителя Kia и задержать. Им оказался местный житель, который ранее был лишён водительских прав за вождение в состоянии опьянения и на момент задержания не имел водительского удостоверения. Кроме того, освидетельствование показало, что он и в этот был пьян: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,746 мг/л.
На мужчину возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, это случилось, когда велосипедист ехал по краю проезжей части.
«После происшествия нарушитель покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшему и не сообщив о случившемся в экстренные службы. В результате полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи»,
– рассказали в областном УГИБДД.
Госавтоинспекторам удалось довольно быстро найти водителя Kia и задержать. Им оказался местный житель, который ранее был лишён водительских прав за вождение в состоянии опьянения и на момент задержания не имел водительского удостоверения. Кроме того, освидетельствование показало, что он и в этот был пьян: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,746 мг/л.
На мужчину возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+
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