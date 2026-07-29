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За неделю в Свердловской области клещи «покусали» 53 человека
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за неделю зарегистрировали 53 случая присасывания клещей. Такую статистику приводит региональное отделение Роспотребнадзора.
Также с начала сезона с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализирован 121 человек, на клещевой боррелиоз – 241 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Всего с начала сезона в медицинские организации обратились 17,5 тыс. человек. Это в 1,6 раза ниже, чем за аналогичный период 2025 года и среднего многолетнего уровня»,
– отметили в ведомстве.
Также с начала сезона с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализирован 121 человек, на клещевой боррелиоз – 241 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+
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