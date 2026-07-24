Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок Первомайской улицы
Скриншот: информационная карта с портала администрации Екатеринбурга
В Екатеринбурге с 3 по 30 августа закроют движение транспорта и пешеходов по улице Первомайской на участке от Толмачева до Карла Либкнехта. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.
Ограничения введут из-за строительства инженерных сетей.
Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок по улицам Карла Либкнехта, проспекту Ленина, Царской и Николая Никонова.
Тротуары на участке также будут закрыты. Для пешеходов подготовят альтернативные маршруты, информацию о них разместят на специальных щитах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Ограничения введут из-за строительства инженерных сетей.
Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок по улицам Карла Либкнехта, проспекту Ленина, Царской и Николая Никонова.
Тротуары на участке также будут закрыты. Для пешеходов подготовят альтернативные маршруты, информацию о них разместят на специальных щитах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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