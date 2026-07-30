Свалку в Совхозном должны ликвидировать по решению суда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры Ленинского района решено ликвидировать стихийную свалку. Горы мусора годами портили жизнь жителям посёлка Совхозный.Прокуратура Ленинского района взялась за проверку после того, как поступила жалоба на захламление земли по улице Городская. Результат инспекции оказался удручающим: участок оказался буквально завален строительными обломками, мешками с коммунальным мусором и прочими отходами. Выяснилось, что эта земля вовсе не бесхозная — она принадлежит компании ООО «Сибирский тракт 8 км». Однако собственник, судя по всему, не особо следил за своей территорией, превратив её в несанкционированную помойку.Прокуратура не стала ограничиваться предписаниями и пошла в суд с требованием принудительной очистки участка. В иске надзорное ведомство потребовало, чтобы фирма в кратчайшие сроки вывезла все отходы и полностью ликвидировала эту антисанитарию. Октябрьский районный суд выслушал доводы прокурора и иск удовлетворили целиком и безоговорочно.Теперь решение суда вступило в законную силу, и компании придётся взяться за уборку мусора. А прокуратура района держит исполнение судебного решения на особом контроле. Мероприятие для возрастной категории 18+