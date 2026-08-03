Экс-директора турагентства в Екатеринбурге осудили за мошенничество с путёвками

– сообщили в суде.

«С учётом признания вины, добровольного возмещения вреда, а также наличия иждивенцев, суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке»,