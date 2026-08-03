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Экс-директора турагентства в Екатеринбурге осудили за мошенничество с путёвками
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге бывшего директора турагентства «Аквамарин» Светлану Колупаеву признали виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что она брала деньги за путёвки, но не покупала их для своих клиентов.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с февраля 2022 года по февраль 2023 года Колупаева заключала договоры на приобретение туристических продуктов, но не исполняла свои обязательства – полученными деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.
Когда клиенты начинали предъявлять претензии, она возвращала часть денег за счёт платежей от других клиентов. Общий ущерб составил более 1,4 миллиона рублей.
В суде женщина Колупаева признала свою вину частично, пояснив, что не собиралась похищать деньги. Суд счёл её доводы несостоятельными, но учёл то, что подсудимая полностью возместила причинённый ущерб всем пострадавшим.
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Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с февраля 2022 года по февраль 2023 года Колупаева заключала договоры на приобретение туристических продуктов, но не исполняла свои обязательства – полученными деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.
«Чтобы создать видимость добросовестности, Светлана Колупаева отправляла клиентам поддельные квитанции о переводе денежных средств»,
– пояснили в суде.
Когда клиенты начинали предъявлять претензии, она возвращала часть денег за счёт платежей от других клиентов. Общий ущерб составил более 1,4 миллиона рублей.
В суде женщина Колупаева признала свою вину частично, пояснив, что не собиралась похищать деньги. Суд счёл её доводы несостоятельными, но учёл то, что подсудимая полностью возместила причинённый ущерб всем пострадавшим.
«С учётом признания вины, добровольного возмещения вреда, а также наличия иждивенцев, суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке»,
– сообщили в суде.
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