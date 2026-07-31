Возрастное ограничение 18+
Беспилотную опасность объявили в Свердловской области 5 августа
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщает губернатор Денис Паслер. Также информацию публикует РСЧС.
Глава региона также просит сохранять спокойствие, а также напоминает, что нельзя подбирать обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
Обо всех подозрительных объектах можно сообщать по единому номеру 112.
Мероприятие для возрастной категории 18+
«Беспилотная опасность на территории Свердловской области 5 августа 2026 года в 11.43. Сохраняйте спокойствие. Держитесь подальше от окон»,
– говорится в сообщении РСЧС.
Глава региона также просит сохранять спокойствие, а также напоминает, что нельзя подбирать обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
Обо всех подозрительных объектах можно сообщать по единому номеру 112.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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