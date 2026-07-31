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В суд Екатеринбурга поступило дело о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело Дмитрия Гаренских, обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Космонавтов 11 апреля 2026 года.
Напомним, в результате ДТП скончалась водительница BMW и серьёзно пострадал её полуторагодовалый сын.
Согласно материалам дела, Гаренских мчался по проспекту со скоростью 144 км/ч на технически неисправном Lexus. При этом он был в состоянии опьянения. Всё это привело к тому, что при перестроении он столкнулся сначала с попутной Toyota Auris, а потом с BMW X5 на встречной полосе. После аварии Дмитрий Гаренских ушёл с места ДТП, но свидетели ДТП вернули его.
Мужчине вменяют пункты «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ – «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения».
Первое судебное заседание назначено на 10 августа 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, в результате ДТП скончалась водительница BMW и серьёзно пострадал её полуторагодовалый сын.
Согласно материалам дела, Гаренских мчался по проспекту со скоростью 144 км/ч на технически неисправном Lexus. При этом он был в состоянии опьянения. Всё это привело к тому, что при перестроении он столкнулся сначала с попутной Toyota Auris, а потом с BMW X5 на встречной полосе. После аварии Дмитрий Гаренских ушёл с места ДТП, но свидетели ДТП вернули его.
Мужчине вменяют пункты «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ – «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения».
Первое судебное заседание назначено на 10 августа 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
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