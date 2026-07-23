Мать осуждённого экс-главы МУГИСО Самбурского обвинили в получении пенсии за умершего отца

Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости

Нотариус открестился от доверенности

Смерть пенсионера подтвердил Интерпол

«…Копия заявления от имени Самбурской Натальи Нухимовны <...> согласно которому Самбурская Н.Н. действует на основании доверенности <...>, её отец Казаровицкий в период с марта 2016 по июль 2019 года не получал назначенную ему пенсию в связи с тем, что в этот период он находился в государстве Израиль и по состоянию здоровья не мог в российском консульстве подтвердить факт своей дееспособности. В настоящее время он живёт в России и хочет получить причитающуюся ему пенсию».

Вспомнили дела Александра Самбурского

лицо. Значительную часть заседания Наталья Самбурская закрывала от корреспонденталицо.

Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию