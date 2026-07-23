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Мать осуждённого экс-главы МУГИСО Самбурского обвинили в получении пенсии за умершего отца
В ходе расследования была обнаружена поддельная доверенность
Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости
Наталья Самбурская — мать бывшего министра природных ресурсов и имущества Оренбургской области, бывшего замминистра МУГИСО Александра Самбурского, которого в мае этого года приговорили к 9 годам строгого режима за взятки. Сейчас начали судить и её. Самбурскую, как ранее писали , обвиняют в мошенничестве с пенсионными выплатами (часть 4 статьи 159.2 УК РФ). Корреспондент посетил первое заседание суда с участием Самбурской, которое состоялось накануне.
В начале заседания все участники процесса — гособвинитель, адвокат и сама подсудимая — были против фотосъёмки заседания (Самбурская даже возразила «категорически»), однако судья Кировского районного суда Данил Кучин разрешил нашему корреспонденту съёмку, сославшись на открытый процесс. Кучин, добавим, был назначен на этот пост меньше года назад, в августе 2025 года.
Заседание по делу матери экс-министра дважды откладывали, один раз из-за неявки подсудимой по болезни. По словам её адвоката, Самбурская находилась в стационаре больницы.
Согласно версии следствия, Наталья Самбурская несколько лет получала пенсию своего отца, который скончался в Израиле ещё в 2015 году.
В суде допросили свидетелей стороны обвинения — нотариуса и бывшую сотрудницу пенсионного фонда. В деле фигурирует доверенность, которая якобы была выдана на имя Самбурской её отцом, Нухимом Казаровицким в 2019 году. По этой доверенности, как считает следствие, дочь могла получать, в том числе, ежемесячные пенсионные выплаты. Однако нотариус, чьё имя стоит на бумаге, в суде заявила, что не подписывала документ: «печать не моя, подпись не моя, даже подделанная». Также, по её словам, у неё не было доверенности с таким номером, а указанные в документе лица ей не знакомы.
Другая свидетельница ранее работала в ПФР (сейчас потерпевшей стороной является Социальный фонд России — правопреемник Пенсионного фонда после слияния). По её словам, в 2019 году Самбурская обращалась к ней с той самой доверенностью и заявлением о продлении пенсии «для человека, который проживает за границей». Специалист пояснила, что в этом случае иностранный гражданин должен раз в год подтверждать в консульстве «факт нахождения в живых». Но, судя по всему, это условие по какой-то причине не было соблюдено, и выплата была приостановлена. Так, судя по показаниям сотрудницы (в том числе данным на предварительном следствии и зачитанным прокурором), выплата пенсии Казаровицкому была приостановлена в 2016 году. Между тем, через три года, в 2019 году, Самбурская, по утверждению свидетеля, обратилась в пенсионный фонд с заявлением о восстановлении выплат, так как её отец… «живёт в России».
Цитата, зачитанная прокурором:
Между тем, по сведениям Интерпола, озвученным сотрудницей прокуратуры, Нухим Казаровицкий скончался в декабре 2015 года. В материалах дела также была названа сумма переплаты пенсии — 2 409 277 рублей.
Кроме того, на заседании упомянули громкое дело самого экс-министра Самбурского, осуждённого на 9 лет — в контексте «наследства», которым якобы объяснялись многомиллионные траты. Напомним, в сентябре прошлого года суд в Оренбурге обратил в доход государства имущество и денежные средства бывшего министра, общая сумма взыскания превысила 69 млн рублей. По данным прокуратуры, бывший министр «и его родственники с 2014 по 2024 годы приобрели объекты недвижимости, транспортные средства, а также произвели траты на организацию заграничного отдыха и приобретение дорогостоящих “брендовых” вещей на общую сумму свыше 69 млн рублей. При этом произведённые ответчиками расходы явно не соответствовали размеру полученных за указанный период доходов».
На заседании по делу Самбурской стало известно, что, по данным прокуратуры, ответчики объясняли происхождение денег на многомиллионные траты (по крайней мере, с 2019 по 2024 год) «получением наследства от Казаровицкого, отца Самбурской, имеющего гражданство Российской Федерации, а также Израиля». Сам Самбурский в ходе оренбургского процесса заявлял, что его дед Нухим Айзикович был обеспеченным человеком, и от него осталось солидное наследство — тем самым объясняя большие, не соответствующие зарплате даже высокопоставленного чиновника траты своей семьи. По словам экс-министра, Нухим Самбурский работал в крупном проектном институте «третьим человеком», а прадед Айзик Самбурский ещё до революции владел скипидарными заводами в Киеве и сумел сохранить часть сбережений после советского раскулачивания и переезда во время Великой Отечественной войны из Украины в Свердловск, писало информагентство ЕАН во время оренбургского процесса.
Позиция стороны защиты по делу Самбурской, судя по всему, будет известна на следующем заседании. Суд назначил его на 13 августа. Согласно озвученным в суде данным, сейчас Наталье Самбурской избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По вменённой статьей ей грозит до 10 лет лишения свободы. Мероприятие для возрастной категории 18+
В начале заседания все участники процесса — гособвинитель, адвокат и сама подсудимая — были против фотосъёмки заседания (Самбурская даже возразила «категорически»), однако судья Кировского районного суда Данил Кучин разрешил нашему корреспонденту съёмку, сославшись на открытый процесс. Кучин, добавим, был назначен на этот пост меньше года назад, в августе 2025 года.
Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости
Заседание по делу матери экс-министра дважды откладывали, один раз из-за неявки подсудимой по болезни. По словам её адвоката, Самбурская находилась в стационаре больницы.
Согласно версии следствия, Наталья Самбурская несколько лет получала пенсию своего отца, который скончался в Израиле ещё в 2015 году.
Нотариус открестился от доверенности
В суде допросили свидетелей стороны обвинения — нотариуса и бывшую сотрудницу пенсионного фонда. В деле фигурирует доверенность, которая якобы была выдана на имя Самбурской её отцом, Нухимом Казаровицким в 2019 году. По этой доверенности, как считает следствие, дочь могла получать, в том числе, ежемесячные пенсионные выплаты. Однако нотариус, чьё имя стоит на бумаге, в суде заявила, что не подписывала документ: «печать не моя, подпись не моя, даже подделанная». Также, по её словам, у неё не было доверенности с таким номером, а указанные в документе лица ей не знакомы.
Другая свидетельница ранее работала в ПФР (сейчас потерпевшей стороной является Социальный фонд России — правопреемник Пенсионного фонда после слияния). По её словам, в 2019 году Самбурская обращалась к ней с той самой доверенностью и заявлением о продлении пенсии «для человека, который проживает за границей». Специалист пояснила, что в этом случае иностранный гражданин должен раз в год подтверждать в консульстве «факт нахождения в живых». Но, судя по всему, это условие по какой-то причине не было соблюдено, и выплата была приостановлена. Так, судя по показаниям сотрудницы (в том числе данным на предварительном следствии и зачитанным прокурором), выплата пенсии Казаровицкому была приостановлена в 2016 году. Между тем, через три года, в 2019 году, Самбурская, по утверждению свидетеля, обратилась в пенсионный фонд с заявлением о восстановлении выплат, так как её отец… «живёт в России».
Смерть пенсионера подтвердил Интерпол
Цитата, зачитанная прокурором:
«…Копия заявления от имени Самбурской Натальи Нухимовны <...> согласно которому Самбурская Н.Н. действует на основании доверенности <...>, её отец Казаровицкий в период с марта 2016 по июль 2019 года не получал назначенную ему пенсию в связи с тем, что в этот период он находился в государстве Израиль и по состоянию здоровья не мог в российском консульстве подтвердить факт своей дееспособности. В настоящее время он живёт в России и хочет получить причитающуюся ему пенсию».
Между тем, по сведениям Интерпола, озвученным сотрудницей прокуратуры, Нухим Казаровицкий скончался в декабре 2015 года. В материалах дела также была названа сумма переплаты пенсии — 2 409 277 рублей.
Вспомнили дела Александра Самбурского
Кроме того, на заседании упомянули громкое дело самого экс-министра Самбурского, осуждённого на 9 лет — в контексте «наследства», которым якобы объяснялись многомиллионные траты. Напомним, в сентябре прошлого года суд в Оренбурге обратил в доход государства имущество и денежные средства бывшего министра, общая сумма взыскания превысила 69 млн рублей. По данным прокуратуры, бывший министр «и его родственники с 2014 по 2024 годы приобрели объекты недвижимости, транспортные средства, а также произвели траты на организацию заграничного отдыха и приобретение дорогостоящих “брендовых” вещей на общую сумму свыше 69 млн рублей. При этом произведённые ответчиками расходы явно не соответствовали размеру полученных за указанный период доходов».
Значительную часть заседания Наталья Самбурская закрывала от корреспондента лицо.
На заседании по делу Самбурской стало известно, что, по данным прокуратуры, ответчики объясняли происхождение денег на многомиллионные траты (по крайней мере, с 2019 по 2024 год) «получением наследства от Казаровицкого, отца Самбурской, имеющего гражданство Российской Федерации, а также Израиля». Сам Самбурский в ходе оренбургского процесса заявлял, что его дед Нухим Айзикович был обеспеченным человеком, и от него осталось солидное наследство — тем самым объясняя большие, не соответствующие зарплате даже высокопоставленного чиновника траты своей семьи. По словам экс-министра, Нухим Самбурский работал в крупном проектном институте «третьим человеком», а прадед Айзик Самбурский ещё до революции владел скипидарными заводами в Киеве и сумел сохранить часть сбережений после советского раскулачивания и переезда во время Великой Отечественной войны из Украины в Свердловск, писало информагентство ЕАН во время оренбургского процесса.
Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости
Позиция стороны защиты по делу Самбурской, судя по всему, будет известна на следующем заседании. Суд назначил его на 13 августа. Согласно озвученным в суде данным, сейчас Наталье Самбурской избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По вменённой статьей ей грозит до 10 лет лишения свободы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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