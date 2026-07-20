Музей истории Екатеринбурга переехал административной своей частью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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У Музея истории Екатеринбурга важное событие — их административная команда сменила прописку. Теперь все, кто отвечает за музейную жизнь «за кулисами», работают в модном креативном кластере «Л52» на проспекте Ленина, 52.Об этом на днях своих посетителей предупредила сама администрация МИЕ. По адресу филиала теперь будут находиться и директор музея Игорь Пушкарев, и его секретарь, и бухгалтерия, и все ключевые отделы. Кадровики, хозяйственники, пиарщики и специалисты по развитию — тоже переехали в креативный кластер. Даже научно-исследовательский отдел с археологами и экскурсионная служба обосновались там же. Соответственно, сменился и номер телефона, по которому в Музей истории Екатеринбурга нужно звонить с различными административными вопросами. Теперь телефон секретаря такой: +7 (343) 371-21-11.А вот сами экспозиции, располагавшиеся в «Доме Качки», конечно, никуда не делись — их по-прежнему можно посмотреть, музей работает в обычном режиме. Мероприятие для возрастной категории 18+