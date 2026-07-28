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Первоуральца осудили за фиктивную прописку иностранцев
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд вынес приговор местному жителю Александру Шибаеву за то, что он поставил на учёт по месту своего жительства пятерых иностранных граждан. При этом иностранцы проживали в другом месте.
Суд признал его виновным в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан – по статье 322.3 УК РФ, рассказали в прокуратуре.
Согласно материалам дела, первых четырёх иностранцев мужчина прописал у себя по просьбе знакомого в период с 4 по 6 мая 2025 года. Затем ещё одного мужчину он поставил на учёт 13 августа 2025 того же года. Свою вину он признал в полном объёме.
В качестве наказания суд назначил 1 года 3 месяца принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+
Суд признал его виновным в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан – по статье 322.3 УК РФ, рассказали в прокуратуре.
Согласно материалам дела, первых четырёх иностранцев мужчина прописал у себя по просьбе знакомого в период с 4 по 6 мая 2025 года. Затем ещё одного мужчину он поставил на учёт 13 августа 2025 того же года. Свою вину он признал в полном объёме.
В качестве наказания суд назначил 1 года 3 месяца принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+
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