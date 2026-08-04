Почти половина жителей Екатеринбурга готовят дома каждый день

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Каждый день еду дома готовят 44% жителей Екатеринбурга. Среди женщин таких оказалось 62%, среди мужчин — 38%, следует из опроса аналитиков «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».Ещё 40% горожан готовят несколько раз в неделю, 6% — несколько раз в месяц, а 5% — реже.Мужчины чаще выбирают мясные блюда — об этом сообщили 47% опрошенных, рыбу и морепродукты — 15%, завтраки — также 15%. Женщины чаще готовят салаты и закуски — 36%, выпечку и десерты — 27%, блюда из птицы — 21%.Среди жителей в возрасте от 18 до 24 лет популярнее паста и пицца — их готовят 27% молодых респондентов. Ещё 26% предпочитают выпечку и сладкие блюда.Самыми востребованными кухонными товарами оказались кастрюли и сковородки — их покупали 38% опрошенных. Мелкую бытовую технику приобретали 26%, контейнеры для хранения продуктов — 23%.Чаще всего новые вещи для кухни покупают, чтобы упростить приготовление еды — так ответили 29% участников опроса. Ещё 24% заменяют старую утварь или технику, а 15% решаются на покупку из-за скидок и акций. Мероприятие для возрастной категории 18+