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За треснувший зуб клиента хозяева точки общепита могут лишиться крупной суммы

19.09 Среда, 5 августа 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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В апреле 2026 года житель Екатеринбурга отмечал день рождения сестры в заведении общепита. Праздничный ужин обернулся судебным разбирательством, когда в одном из роллов обнаружился твёрдый предмет.

К сожалению, едок обнаружил затвердевший сухарь собственным зубом, когда попытался откусить от ролла. В итоге зуб сломался, да так неудачно, что позже его полностью удалили в стоматологический клинике — восстановлению он не подлежал. Там же подсчитали сколько будет стоить установка импланта. Оказалось, очень немало — почти 158 тысяч рублей.

Возмущенный екатеринбуржец сначала попытался решить вопрос мирно и направил владельцу точки общепита — ИП Лукояновой А.О. — претензию с просьбой компенсировать хотя бы лечение. Но ответа он так и не дождался. Тогда мужчина пошел в Кировский районный суд с иском о защите прав потребителей. В требованиях он указал деньги на лечение, 50 тысяч за моральные страдания и даже стоимость злополучного сета из роллов — 2 тысячи.

Судья, изучив материалы дела, признал: связь между сухарем в ролле и травмой челюсти прямая и очевидная. Предприниматель же так и не смог доказать, что зуб мог сломаться при иных обстоятельствах, поэтому суд встал на сторону пострадавшего. Правда, стоимость роллов не взыскали — ведь их оплачивала именинница-сестра, а не сам истец.

В итоге суд постановил взыскать с ИП Лукояновой солидную сумму: почти 158 тысяч на лечение, 20 тысяч в качестве компенсации морального вреда и вдобавок штраф в размере почти 89 тысяч за то, что ИП проигнорировал досудебную претензию. Общий итог — около 265 тысяч рублей.

Пока это заочное решение ещё не вступило в законную силу, так что у ответчицы есть шанс его обжаловать.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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11:45 Суд взыскал со свердловской птицефабрики 1,5 млн рублей за травму работника
10:53 В суд Екатеринбурга поступило дело о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
10:41 В Арамили водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
10:30 Ударившей ножом сына-инвалида пенсионерке вынесли приговор в Первоуральске
09:33 Экс-директора турагентства в Екатеринбурге осудили за мошенничество с путёвками
23:25 В Екатеринбурге впервые поставят пьесу Николая Коляды, пролежавшую без сцены 14 лет
21:34 В Ельцин-центре во второй раз пройдёт ярмарка современного искусства «АТРИУМ»
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