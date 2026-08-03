Суд взыскал со свердловской птицефабрики 1,5 млн рублей за травму работника

– рассказали в пресс-службе.

«Суд, заслушав стороны и изучив материалы дела, признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их в полном объёме. В итоге с предприятия в пользу мужчины была взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей»,