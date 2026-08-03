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Суд взыскал со свердловской птицефабрики 1,5 млн рублей за травму работника
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Камышловский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда работнику ООО «ППР «Свердловский», которому оторвало руку при очистке транспортера.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, пострадавший мужчина работал на птицефабрике с ноября 2017 года, но 17 января 2026 года при спуске в транспортерную яму, чтобы убрать нить от конвейерной ленты, он зацепился рукавом защитного костюма за механизм. В результате кисть его правой руки затянуло под натяжительный вал, и мужчина получил травматическую ампутацию правой руки между локтевым и лучезапястным суставами.
Решение пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, пострадавший мужчина работал на птицефабрике с ноября 2017 года, но 17 января 2026 года при спуске в транспортерную яму, чтобы убрать нить от конвейерной ленты, он зацепился рукавом защитного костюма за механизм. В результате кисть его правой руки затянуло под натяжительный вал, и мужчина получил травматическую ампутацию правой руки между локтевым и лучезапястным суставами.
«Суд, заслушав стороны и изучив материалы дела, признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их в полном объёме. В итоге с предприятия в пользу мужчины была взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей»,
– рассказали в пресс-службе.
Решение пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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