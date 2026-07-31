Ударившей ножом сына-инвалида пенсионерке вынесли приговор в Первоуральске

– рассказали в пресс-службе.

«Несмотря на тяжесть телесных повреждений потерпевшего, суд, назначая наказание, принял во внимание совокупность смягчающих факторов: преклонный возраст, чистосердечное признание, раскаяние подсудимой, а также противоправное и аморальное поведение самого потерпевшего, послужившее поводом для преступления»,