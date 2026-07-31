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Ударившей ножом сына-инвалида пенсионерке вынесли приговор в Первоуральске
Фото: Первоуральский городской суд
Первоуральский городской суд вынес приговор 75-летней местной жительнице за то, что в мае 2026 года она ранила собственного сына ножом в живот.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, потерпевший систематически оскорблял свою мать несмотря на то, что именно она ухаживает за ним уже очень давно. В день, в который произошёл роковой конфликт, мужчина перебрал со спиртным и не только оскорбил мать, но и ударил её тростью по голове. На этот раз пенсионерка не выдержала и ударила сына ножом в живот.
Суд признал пожилую женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ), но не стал строго наказывать её.
В итоге женщину приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, потерпевший систематически оскорблял свою мать несмотря на то, что именно она ухаживает за ним уже очень давно. В день, в который произошёл роковой конфликт, мужчина перебрал со спиртным и не только оскорбил мать, но и ударил её тростью по голове. На этот раз пенсионерка не выдержала и ударила сына ножом в живот.
Суд признал пожилую женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ), но не стал строго наказывать её.
«Несмотря на тяжесть телесных повреждений потерпевшего, суд, назначая наказание, принял во внимание совокупность смягчающих факторов: преклонный возраст, чистосердечное признание, раскаяние подсудимой, а также противоправное и аморальное поведение самого потерпевшего, послужившее поводом для преступления»,
– рассказали в пресс-службе.
В итоге женщину приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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