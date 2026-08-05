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Больше половины гражданских дел в Свердловской области связаны с кредитами
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области подвели итоги работы судов по рассмотрению гражданских дел и заметили, что каждое второе дело в первом полугодии 2026 года связано с кредитными обязательствами.
Всего за первую половину 2026 года суды региона рассмотрели 375 945 гражданских дел.
Основной объём – 327 665 дел – пришёлся на мировых судей. Из них 203 665 дел (+12%) – взыскание задолженностей по кредитам и займам, а 105 899 дел (снижение на 21 380) – коммунальные споры. В районные суды поступило 41 567 дел: 7 351 дело – по кредитам и займам, 4 983 дела – жилищные споры. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Свердловчане всё глубже увязают в долгах, а кредиторы все активнее идут в суды. За указанный период судьями вынесено более 211 тысяч судебных приказов по искам о взыскании задолженности по займам и кредитам – это 56% от всех рассмотренных дел»,
– рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Всего за первую половину 2026 года суды региона рассмотрели 375 945 гражданских дел.
Основной объём – 327 665 дел – пришёлся на мировых судей. Из них 203 665 дел (+12%) – взыскание задолженностей по кредитам и займам, а 105 899 дел (снижение на 21 380) – коммунальные споры. В районные суды поступило 41 567 дел: 7 351 дело – по кредитам и займам, 4 983 дела – жилищные споры. Мероприятие для возрастной категории 18+
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