Больше половины гражданских дел в Свердловской области связаны с кредитами





рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Свердловчане всё глубже увязают в долгах, а кредиторы все активнее идут в суды. За указанный период судьями вынесено более 211 тысяч судебных приказов по искам о взыскании задолженности по займам и кредитам – это 56% от всех рассмотренных дел»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области подвели итоги работы судов по рассмотрению гражданских дел и заметили, что каждое второе дело в первом полугодии 2026 года связано с кредитными обязательствами.Всего за первую половину 2026 года суды региона рассмотрели 375 945 гражданских дел.Основной объём – 327 665 дел – пришёлся на мировых судей. Из них 203 665 дел (+12%) – взыскание задолженностей по кредитам и займам, а 105 899 дел (снижение на 21 380) – коммунальные споры. В районные суды поступило 41 567 дел: 7 351 дело – по кредитам и займам, 4 983 дела – жилищные споры. Мероприятие для возрастной категории 18+