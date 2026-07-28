Возрастное ограничение 18+
Уральский центр УрО РАН может подать в суд из-за уничтоженных посевов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, директором которого был умерший после избиения учёный Никита Зезин, может подать иск из-за посевов, которые, как ранее сообщалось, уничтожили дети на квадроциклах.
Напомним, по словам свердловского депутата Вячеслава Вегнера, 13 июля 2026 года Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин заметили на полях, где проводятся научные исследования, детей на квадроциклах, которые ездили прямо по посевам. Учёные привели детей к зданию института, чтобы дождаться там родителей и поговорить с ними, но диалог не состоялся – между родителями и селекционерами произошёл конфликт, в ходе которого Зезина и Шанина избили. Позже Никита Зезин скончался.
Впоследствии двум мужчинам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).
Адвокат Ольга Черемных рассказала ТАСС, что институт может подать гражданский иск, чтобы компенсировать причинённые убытки. По её словам, сумма претензий может включить как затраты, связанные с производством, селекцией и уходом за посевами, так и упущенную выгоду, например, от заключённых на растения контрактов.
Черемных подчеркнула, что конфликт из-за посевов не станет предметом уголовного дела, поскольку ответственность за ущерб может нести только лично совершивший преступление человек, достигший возраста уголовной ответственности. Другими словами, если доказать, что посевы повредили именно дети, можно будет рассмотреть вопрос об административной ответственности их родителей.
По словам начальника юридического отдела института Леонида Савина, были повреждены посевы гороха на сумму около 130 тысяч рублей. Однако решение о подаче иска ещё не принято.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, по словам свердловского депутата Вячеслава Вегнера, 13 июля 2026 года Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин заметили на полях, где проводятся научные исследования, детей на квадроциклах, которые ездили прямо по посевам. Учёные привели детей к зданию института, чтобы дождаться там родителей и поговорить с ними, но диалог не состоялся – между родителями и селекционерами произошёл конфликт, в ходе которого Зезина и Шанина избили. Позже Никита Зезин скончался.
Впоследствии двум мужчинам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).
Адвокат Ольга Черемных рассказала ТАСС, что институт может подать гражданский иск, чтобы компенсировать причинённые убытки. По её словам, сумма претензий может включить как затраты, связанные с производством, селекцией и уходом за посевами, так и упущенную выгоду, например, от заключённых на растения контрактов.
Черемных подчеркнула, что конфликт из-за посевов не станет предметом уголовного дела, поскольку ответственность за ущерб может нести только лично совершивший преступление человек, достигший возраста уголовной ответственности. Другими словами, если доказать, что посевы повредили именно дети, можно будет рассмотреть вопрос об административной ответственности их родителей.
По словам начальника юридического отдела института Леонида Савина, были повреждены посевы гороха на сумму около 130 тысяч рублей. Однако решение о подаче иска ещё не принято.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
28 июля 2026
28 июля 2026