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Под Екатеринбургом взорвался автомобиль гендиректора «УралДронЗавода»
Владимир Ткачук получил тяжёлые травмы
Фото: телеграм-канал Артёма Жоги, соцсети
О взорвавшемся автомобиле Mercedes в посёлке Большой Исток накануне сообщил канал «Инцидент Екатеринбург», опубликовав видео горящего автомобиля. Сегодня государственное информагентство ТАСС сообщило, что в результате взрыва машины пострадал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук. Ткачук находится в реанимации в тяжёлом состоянии, добавило информагентство со ссылкой на экстренные службы.
По данным близкого к силовым структурам телеграм-канала Mash, в автомобиле был водитель-охранник Ткачука, который погиб при взрыве. Официально эта информация не подтверждена.
По данными СМИ, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом. Официальные пресс‑службы силовых структур ситуацию пока не комментируют.
Владимир Ткачук — весьма публичный человек. В своих соцсетях он регулярно публикует фотографии со своего предприятия и из зоны боевых действий. Ткачук известен как основатель и автор канала «Повёрнутые на вoйне», насчитывающего сейчас в Telegram около 650 тысяч подписчиков и 186 тысяч подписчиков во «Вконтакте». В 2023 году Владимир Ткачук организовал в Свердловской области производство дронов-камикадзе «Упырь», предприятие он назвал «Уралдронзавод». В ЕГРЮЛ данные о руководителе и учредителях «Уралдронзавода» скрыты — несколько лет назад был принят закон, позволяющий делать это в случае со стратегическими и военными предприятиями, чтобы защитить связанных с ними лиц от западных санкций. Однако в государственных информагентствах Ткачука прямо называют гендиректором предприятия. В 2024 году фоторепортаж с «Уралдронзавода» после его посещения публиковал в своём канале полпред в УрФО Артём Жога. Ткачук, судя по фото, лично проводил для него экскурсию. В том же году Ткачук презентовал «Упырь» Путину.
По данным близкого к силовым структурам телеграм-канала Mash, в автомобиле был водитель-охранник Ткачука, который погиб при взрыве. Официально эта информация не подтверждена.
По данными СМИ, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом. Официальные пресс‑службы силовых структур ситуацию пока не комментируют.
Чем известен Владимир Ткачук
Владимир Ткачук — весьма публичный человек. В своих соцсетях он регулярно публикует фотографии со своего предприятия и из зоны боевых действий. Ткачук известен как основатель и автор канала «Повёрнутые на вoйне», насчитывающего сейчас в Telegram около 650 тысяч подписчиков и 186 тысяч подписчиков во «Вконтакте». В 2023 году Владимир Ткачук организовал в Свердловской области производство дронов-камикадзе «Упырь», предприятие он назвал «Уралдронзавод». В ЕГРЮЛ данные о руководителе и учредителях «Уралдронзавода» скрыты — несколько лет назад был принят закон, позволяющий делать это в случае со стратегическими и военными предприятиями, чтобы защитить связанных с ними лиц от западных санкций. Однако в государственных информагентствах Ткачука прямо называют гендиректором предприятия. В 2024 году фоторепортаж с «Уралдронзавода» после его посещения публиковал в своём канале полпред в УрФО Артём Жога. Ткачук, судя по фото, лично проводил для него экскурсию. В том же году Ткачук презентовал «Упырь» Путину.
Фото: Валерий Шaрифулин / ТАССМероприятие для возрастной категории 18+
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