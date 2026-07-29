В Екатеринбурге впервые поставят пьесу Николая Коляды, пролежавшую без сцены 14 лет





— рассказал режиссёр. «Мне кажется, мы заложили достаточно отсылок, которые считают те, кто знал его спектакли. Там есть музыкальная тема из его постановок — я намеренно сделал эту цитату. И я вспомнил некоторые слова Николая Владимировича, которые он говорил в жизни, тоже передал их. Но это не всё: приходите, посмотрите, поищите, а потом расскажете, что нашли»,

Фото: Вечерние ведомости





— отметил главный режиссёр ЦСД Антон Бутаков. «Буквально на этом крыльце я впервые в жизни увидел Коляду. С тех пор всё и началось. И поэтому я решил, что круче будет здесь. Потому что это и моя история тоже. Тем более, что дата написания пьесы совпадает с временем, когда мы ещё были здесь»,

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Центр современной драматургии завершит сезон мировой премьерой спектакля «Симонов и Кузнецов» по пьесе Николая Коляды, написанной в 2012 году в Логиново. При жизни драматурга к этому тексту в театрах не обращались — на сцену он выйдет впервые. Первые показы пройдут 7, 8 и 9 августа.Режиссёром постановки выступил Константин Доминский, главные роли исполнили Антон Палицин и Григорий Гавриленко. По словам режиссёра, текст Коляды зацепил его ещё в студенческие годы, а поводом взяться за работу стала потребность отдать дань уважения человеку, который перевернул его представление о театре.В центре сюжета — двое сорокалетних друзей, которым больше некуда деваться. Коля Симонов (Антон Палицин) — тонкий мечтатель, живущий фантомными болями по несбывшейся жизни; Илья Кузнецов (Григорий Гавриленко) — прямой и грубоватый «человек земли», уверенный, что знает устройство мира. Герои оказываются на заброшенной лесной дороге с разбитой машиной, без связи и без надежды на помощь: они пьют, ссорятся, мирятся, валяют дурака, вспоминают прошлое и пытаются доказать друг другу и самим себе, что их жизнь имела хоть какой-то смысл. Смешное в спектакле постепенно оборачивается страшным, а бытовая катастрофа — историей о дружбе, одиночестве и несбывшихся мечтах.Жанр Доминский обозначил как спектакль «по мотивам»: в повествование вплетены цитаты из других произведений Коляды и его крылатые фразы.Фрагменты будущего спектакля артисты разыграли для журналистов на крыльце легендарной «избушки» на Тургенева, 20 — в этом здании «Коляда-Театр» работал с 2006 по 2014 год, в том числе в 2012-м, когда была написана пьеса.После каждого из премьерных показов в театре пройдут музыкальные вечера: 7 августа — концерт Юрия Облеухова, 8 августа — выступление группы «Дзинь», 9 августа — сет Никиты «NiceMaan» Краева. Показами 7, 8 и 9 августа ЦСД закроет сезон и уйдёт на летние каникулы, спектакль также покажут 18 и 27 сентября.Напомним, «Коляда-Театр» открыл свой первый сезон без основателя, посвятив его памяти Николая Коляды. В рамках проекта «Коляда-Год» там запланированы читки, премьеры и вечера воспоминаний. Мероприятие для возрастной категории 18+