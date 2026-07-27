Переливание крови помогло екатеринбургскому котику Нюсу идти на поправку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Из ветеринарной клиники «Доверие» пришла хорошая новость: кот Нюс наконец-то пошёл на поправку. Показатели крови у пациента со сломанным тазом и двумя вирусами в организме поползли в сторону нормы.Напомним, кота Нюса нашли в кустах жители микорайона Эльмаш. При осмотре в «Доверии» у него обнаружилась старая травма — оторванный хвост и свежая — перелом тазовой кости. К сожалению, анализы показали наличие в крови кота вирусов, которые практически полностью «убивают» иммунную систему животных. Из-за низких показателей крови хирургическую операцию по восстановлению сломанной кости пришлось отменить — черный красавец попросту бы её не пережил. Вместо этого ветврачи «Доверия» начали бороться с воздействием вирусов. Пришлось даже прибегнуть к донорской помощи и переливанию крови. Как теперь выяснилось — не напрасно.Какое-то время после переливания крови анализы крови Нюса снова начали показывать ухудшение. Но воля к жизни сильного кота и забота ветеринаров всё же сделали своё дело: количество эритроцитов, уровень гемоглобина и гематокрит медленно, но уверенно поползли вверх, указывая на то, что организм активно восстанавливается.По самому Нюсу даже невозможно сказать, что он болен. Котик с аппетитом кушает, ластится к сотрудникам «Доверия» и даже бегает (при том, что кость его всё ещё сломана!). Теперь встаёт вопрос, стоит ли вообще вторгаться в его плоть и не лучше ли дать кости срастись самостоятельно. Ответить позволят дальнейшие рентгеновские исследования.Однако, по состоянию на 4 августа за Нюсом уже накопился долг за лечение, переливание крови и пребывание в стационаре. «Накапало» немало — 63 289 рублей. В связи с этим возобновляется сбор денег. Если вы хотите помочь покрыть финансовые траты (которые теперь несёт сама ветклиника) и поддержать котика на этапе долечивания, можно перевести деньги на карту Сбербанка, привязанную к номеру +7 912 633-53-68. Важно не забыть сделать пометку «Для Нюса на лечение» — тогда средства точно пойдут по назначению. Мероприятие для возрастной категории 18+