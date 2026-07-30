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В Арамили пропал 16-летний подросток в тёмной одежде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Арамили ищут 16-летнего Дмитрия Бирюкова. В воскресенье, 2 августа, он вышел из дома и не вернулся.
Ориентировку на юношу публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт». Парень ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и серо-зелёными глазами. Был одет в чёрную рубашку, чёрную футболку, чёрные джинсы и серые ботинки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии «ЛизыАлерт» 8-800-700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.
Ориентировку на юношу публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт». Парень ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и серо-зелёными глазами. Был одет в чёрную рубашку, чёрную футболку, чёрные джинсы и серые ботинки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии «ЛизыАлерт» 8-800-700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.
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