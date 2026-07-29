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Главврач Свердловского онкодиспансера прокомментировал ситуацию с химиотерапией в Арти
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Киселёв прокомментировал ситуацию с химиотерапевтической помощью для жителей Арти, которых перенаправили на лечение в Красноуфимск.
По его словам, медицинскую помощь оказывают в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 116н от 19 февраля 2021 года.
Он утверждает, что нарушения были выявлены во время плановой проверки, которую проводили эксперты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина.
Ранее издание «Е1» сообщало, что онкобольных из Арти с июля начали отправлять в Красноуфимск, который находится в 59 километрах от посёлка. Добираться до города, чтобы пройти необходимую процедуру, для пациентов стало проблематично.
По данным министерства здравоохранения Свердловской области, в настоящее время химиотерапию получают четыре жителя Арти, и вопрос с транспортной доступностью уже решён.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По его словам, медицинскую помощь оказывают в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 116н от 19 февраля 2021 года.
«Согласно документу, противоопухолевая лекарственная терапия может проводиться только на базе Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) или в онкологическом диспансере. Проведение терапии на базе районной больницы в посёлке Арти являлось грубым нарушением федерального приказа, поскольку оно не соответствовало современным стандартам оказания онкологической помощи и негативно сказывалось на эффективности противоопухолевого лечения»,
– заявил Евгений Киселёв.
Он утверждает, что нарушения были выявлены во время плановой проверки, которую проводили эксперты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина.
Ранее издание «Е1» сообщало, что онкобольных из Арти с июля начали отправлять в Красноуфимск, который находится в 59 километрах от посёлка. Добираться до города, чтобы пройти необходимую процедуру, для пациентов стало проблематично.
По данным министерства здравоохранения Свердловской области, в настоящее время химиотерапию получают четыре жителя Арти, и вопрос с транспортной доступностью уже решён.
«Для них организован трансфер до ближайшего Центра амбулаторной онкологической помощи в Красноуфимске, где все эти пациенты получают необходимую помощь в соответствии с требованиями к порядку её оказания»,
– заверили в Минздраве.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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