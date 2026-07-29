Главврач Свердловского онкодиспансера прокомментировал ситуацию с химиотерапией в Арти

– заявил Евгений Киселёв.

«Согласно документу, противоопухолевая лекарственная терапия может проводиться только на базе Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) или в онкологическом диспансере. Проведение терапии на базе районной больницы в посёлке Арти являлось грубым нарушением федерального приказа, поскольку оно не соответствовало современным стандартам оказания онкологической помощи и негативно сказывалось на эффективности противоопухолевого лечения»,