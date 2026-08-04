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Жителя Туринска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

15.00 Среда, 5 августа 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Туринске местного жителя наказали принудительными работами из-за того, что он не платил алименты на содержание детей.

Туринский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата алиментов без уважительных причин»). Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2026 года отца привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, но это не возымело на него должного эффекта. Мужчина продолжил не платить алименты. В итоге на него возбудили уголовное дело.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.

Отмечается, что в апреле 2022 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. В тот раз его наказывали исправительными работами.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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