Возрастное ограничение 18+
Жителя Туринска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Туринске местного жителя наказали принудительными работами из-за того, что он не платил алименты на содержание детей.
Туринский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата алиментов без уважительных причин»). Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2026 года отца привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, но это не возымело на него должного эффекта. Мужчина продолжил не платить алименты. В итоге на него возбудили уголовное дело.
Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.
Отмечается, что в апреле 2022 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. В тот раз его наказывали исправительными работами. Мероприятие для возрастной категории 18+
Туринский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата алиментов без уважительных причин»). Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2026 года отца привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, но это не возымело на него должного эффекта. Мужчина продолжил не платить алименты. В итоге на него возбудили уголовное дело.
Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.
Отмечается, что в апреле 2022 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. В тот раз его наказывали исправительными работами. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Первоуральца осудили за фиктивную прописку иностранцев
05 августа 2026
05 августа 2026