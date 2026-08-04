В Ельцин-центре во второй раз пройдёт ярмарка современного искусства «АТРИУМ»

Стенд YORT, резидент Посольства музея ZAMAN (Уфа) на выставке 2025 года. Фото: Ельцин-центр

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге во второй раз пройдёт ярмарка современного искусства «АТРИУМ». Ярмарка состоится в Ельцин-центре 24 и 25 октября — во второй раз. Опен-колл для художников, галерей и культурных институций открыт до 23 августа.В этом году организаторы расширяют географию проекта. Первая ярмарка объединила художников и институции Большого Урала, к участию во второй приглашают представителей любых регионов Урала, Сибири и Поволжья.В центре внимания новой ярмарки — понятие «приём» в самом широком смысле слова. Организаторы стремятся показать разнообразие художественных практик современных российских авторов и продемонстрировать, как искусство объединяет людей сегодня.Художники участвуют в ярмарке бесплатно — при продаже произведений удерживается фиксированная комиссия. Коммерческие галереи и институции могут принять участие на условиях аренды стенда. Подробные условия участия и итоги первой ярмарки опубликованы в презентации на сайте Ельцин-центра, вопросы можно направить на адрес art-gallery@ycenter.ru.Также планируется публичная программа ярмарки. Для посетителей вход будет по билетам, продажа которых откроется позднее.«АТРИУМ» задумана как пространство, где встречаются художники, галеристы, кураторы, коллекционеры и зрители, интересующиеся современным искусством. Ярмарка знакомит с актуальным российским художественным процессом и даёт возможность пополнить личную коллекцию работами как молодых, так и уже известных авторов. Мероприятие для возрастной категории 18+