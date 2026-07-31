Возрастное ограничение 18+
Дожди вновь ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь ожидаются дожди. Однако, по прогнозам синоптиков, они будут небольшими и кратковременными.
В четверг, 6 августа, в регионе местами небольшие дожди, ночью до умеренных, в отдельных районах ночью и утром туман. Температура ночью +10…+15, на севере +7…+12; днём +19…+24. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +13…+15, днём +20…+22. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 7 августа, в Свердловской области ночью +8…+13, преимущественно без осадков; днём +20…+25, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +11…+13, преимущественно без осадков; днём +21…+23, кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 6 августа, в регионе местами небольшие дожди, ночью до умеренных, в отдельных районах ночью и утром туман. Температура ночью +10…+15, на севере +7…+12; днём +19…+24. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +13…+15, днём +20…+22. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 7 августа, в Свердловской области ночью +8…+13, преимущественно без осадков; днём +20…+25, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +11…+13, преимущественно без осадков; днём +21…+23, кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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