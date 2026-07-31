Возрастное ограничение 18+

Дожди вновь ожидаются в Свердловской области

17.49 Среда, 5 августа 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области вновь ожидаются дожди. Однако, по прогнозам синоптиков, они будут небольшими и кратковременными.

В четверг, 6 августа, в регионе местами небольшие дожди, ночью до умеренных, в отдельных районах ночью и утром туман. Температура ночью +10…+15, на севере +7…+12; днём +19…+24. Ветер 4-9 м/сек.

В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +13…+15, днём +20…+22. Ветер 4-9 м/сек.

В пятницу, 7 августа, в Свердловской области ночью +8…+13, преимущественно без осадков; днём +20…+25, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер 3-8 м/сек.

В Екатеринбурге ночью +11…+13, преимущественно без осадков; днём +21…+23, кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жара и грозы с сильным ветром ожидаются в выходные в Свердловской области
31 июля 2026
Тридцатиградусную жару в Свердловской области дополнят дожди и грозы
29 июля 2026
Дожди с грозами сохранятся в Свердловской области в начале недели
02 августа 2026
В Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы
28 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Под Екатеринбургом взорвался автомобиль гендиректора «УралДронЗавода»

Владимир Ткачук получил тяжёлые травмы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:09 За треснувший зуб клиента хозяева точки общепита могут лишиться крупной суммы
18:33 В столкновении грузовиков и трактора под Первоуральском погиб человек
18:21 Свалку в Совхозном должны ликвидировать по решению суда
17:49 Дожди вновь ожидаются в Свердловской области
17:49 Почти половина жителей Екатеринбурга готовят дома каждый день
17:06 Глава СК затребовал доклад о пропавшей под толщей песка девочки в Нижнем Тагиле
16:13 За неделю в Свердловской области клещи «покусали» 53 человека
15:42 СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела после взрыва автомобиля под Екатеринбургом
15:34 Уральский центр УрО РАН может подать в суд из-за уничтоженных посевов
15:00 Жителя Туринска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов
13:47 Больше половины гражданских дел в Свердловской области связаны с кредитами
13:00 Главврач Свердловского онкодиспансера прокомментировал ситуацию с химиотерапией в Арти
12:33 Первоуральца осудили за фиктивную прописку иностранцев
11:59 Беспилотную опасность объявили в Свердловской области 5 августа
11:50 В Арамили пропал 16-летний подросток в тёмной одежде
11:45 Суд взыскал со свердловской птицефабрики 1,5 млн рублей за травму работника
10:53 В суд Екатеринбурга поступило дело о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
10:41 В Арамили водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
10:30 Ударившей ножом сына-инвалида пенсионерке вынесли приговор в Первоуральске
09:33 Экс-директора турагентства в Екатеринбурге осудили за мошенничество с путёвками
23:25 В Екатеринбурге впервые поставят пьесу Николая Коляды, пролежавшую без сцены 14 лет
21:34 В Ельцин-центре во второй раз пройдёт ярмарка современного искусства «АТРИУМ»
20:53 В парке Маяковского целую неделю будут показывать мультики и учить анимировать картинки
20:29 За выезд на «встречку» за полгода в Свердловской области наказаны больше тысячи человек
20:00 Переливание крови помогло екатеринбургскому котику Нюсу идти на поправку
19:27 В Екатеринбурге на следующей неделе пройдёт правовой кинофестиваль «Сталкер»
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
19:09 За треснувший зуб клиента хозяева точки общепита могут лишиться крупной суммы
18:33 В столкновении грузовиков и трактора под Первоуральском погиб человек
18:21 Свалку в Совхозном должны ликвидировать по решению суда
17:49 Дожди вновь ожидаются в Свердловской области
17:49 Почти половина жителей Екатеринбурга готовят дома каждый день
17:06 Глава СК затребовал доклад о пропавшей под толщей песка девочки в Нижнем Тагиле
16:13 За неделю в Свердловской области клещи «покусали» 53 человека
15:42 СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела после взрыва автомобиля под Екатеринбургом
15:34 Уральский центр УрО РАН может подать в суд из-за уничтоженных посевов
15:00 Жителя Туринска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов
13:47 Больше половины гражданских дел в Свердловской области связаны с кредитами
13:00 Главврач Свердловского онкодиспансера прокомментировал ситуацию с химиотерапией в Арти
12:33 Первоуральца осудили за фиктивную прописку иностранцев
11:59 Беспилотную опасность объявили в Свердловской области 5 августа
11:50 В Арамили пропал 16-летний подросток в тёмной одежде
11:45 Суд взыскал со свердловской птицефабрики 1,5 млн рублей за травму работника
10:53 В суд Екатеринбурга поступило дело о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
10:41 В Арамили водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
10:30 Ударившей ножом сына-инвалида пенсионерке вынесли приговор в Первоуральске
09:33 Экс-директора турагентства в Екатеринбурге осудили за мошенничество с путёвками
23:25 В Екатеринбурге впервые поставят пьесу Николая Коляды, пролежавшую без сцены 14 лет
21:34 В Ельцин-центре во второй раз пройдёт ярмарка современного искусства «АТРИУМ»
20:53 В парке Маяковского целую неделю будут показывать мультики и учить анимировать картинки
20:29 За выезд на «встречку» за полгода в Свердловской области наказаны больше тысячи человек
20:00 Переливание крови помогло екатеринбургскому котику Нюсу идти на поправку
19:27 В Екатеринбурге на следующей неделе пройдёт правовой кинофестиваль «Сталкер»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK