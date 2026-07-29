Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела после взрыва автомобиля под Екатеринбургом
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом подорвали автомобиль. В результате пострадал человек.
По данным «Сигнал Урал», в машине находился Владимир Ткачук, директор компании «Уралдронзавод», занимающейся производством беспилотников «Упырь». Ресурс пишет, что Ткачука доставили в реанимационное отделение в тяжёлом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. Об этом также сообщает ТАСС.
Официальных комментариев по поводу произошедшего ещё не было.
«Е1» со ссылкой на свой источник сообщает, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным «Сигнал Урал», в машине находился Владимир Ткачук, директор компании «Уралдронзавод», занимающейся производством беспилотников «Упырь». Ресурс пишет, что Ткачука доставили в реанимационное отделение в тяжёлом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. Об этом также сообщает ТАСС.
Официальных комментариев по поводу произошедшего ещё не было.
«Е1» со ссылкой на свой источник сообщает, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Мероприятие для возрастной категории 18+
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