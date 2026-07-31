Глава СК затребовал доклад о пропавшей под толщей песка девочки в Нижнем Тагиле

– сообщили в СК.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом доводов, изложенных в обращении, и принять исчерпывающие меры к установлению местонахождения подростка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,