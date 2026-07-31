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Глава СК затребовал доклад о пропавшей под толщей песка девочки в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования безвестного исчезновения 13-летней девочки во время обвала песчаного склона на территории заброшенного Лебяжинского карьера в Нижнем Тагиле 24 июля 2026 года.
Как рассказали в информационном центре СК России, мать девочки опубликовала обращение, в котором заявила о несогласии с ходом установления обстоятельств исчезновения её дочери.
Ранее издание TagilCity писало, что с ней было несколько подростков, но им повезло выбраться. По данным ресурса, первый обвал утянул их личные вещи, и некоторые стали пытаться достать их. Грунт обрушился снова, во второй раз поглотив одну из девочек. Очевидцы пытались её достать, но не смогли.
Сообщается, что тело девочки так и не достали: спасатели опасаются новых обрушений.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в информационном центре СК России, мать девочки опубликовала обращение, в котором заявила о несогласии с ходом установления обстоятельств исчезновения её дочери.
Ранее издание TagilCity писало, что с ней было несколько подростков, но им повезло выбраться. По данным ресурса, первый обвал утянул их личные вещи, и некоторые стали пытаться достать их. Грунт обрушился снова, во второй раз поглотив одну из девочек. Очевидцы пытались её достать, но не смогли.
Сообщается, что тело девочки так и не достали: спасатели опасаются новых обрушений.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом доводов, изложенных в обращении, и принять исчерпывающие меры к установлению местонахождения подростка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– сообщили в СК.
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