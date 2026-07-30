Остановку возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга временно перенесли

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Из-за работ по благоустройству площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга остановку общественного транспорта перенесли.С 3 августа по 30 сентября посадка на автобусные и троллейбусные маршруты будет осуществляться на остановке «Азина» по улице Свердлова, а высадка – на «Вокзальной» по одноименной улице, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации.Также в мэрии напомнили, что конечная «город Екатеринбург ЖДВ» для межмуниципальных маршрутов №№ 100, 114 и 158 перенесена на «город Екатеринбург (улица Вокзальная)». Мероприятие для возрастной категории 18+