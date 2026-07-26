Возрастное ограничение 18+
«Утонувший» санаторий «Обуховский» снова открыл двери гостям
Фото: Здоровье уральцев / t.me/minzdravso
Свердловский Минздрав сообщил о возобновлении работы санатория «Обуховский». Знаменитая уральская здравница, оказавшаяся из-за паводка на затопленной территории, наконец-то вернулась к привычной жизни.
Напомним, что 13 июля в Камышловском районе, где расположен санаторий, объявили режим ЧС из за большой воды. Тогда из санатория пришлось срочно вывозить почти 360 отдыхающих (некоторых эвакуировали даже в ковше экскаватора). Почти две недели корпуса «Обуховского» стояли законсервированными, а скважины с минеральной водой временно отключили.
Как только вода ушла, на территории санатория развернулась масштабная уборка. Специалисты отмыли и продезинфицировали каждую площадку и каждое помещение. Проверили трансформаторы и заново запустили электричество. А главное — взяли пробы из всех скважин, чтобы убедиться: вода по прежнему лечебная и безопасная.
Все нужные разрешения от надзорных органов уже на руках. Заместитель губернатора Свердловской области, министр здравоохранения Татьяна Савинова призналась: для региона важно было открыть санаторий как можно быстрее, но без риска для гостей. По её словам, специалисты проделали колоссальную работу — от эвакуации в первые часы до полной санитарной обработки и лабораторных анализов. Сегодня в качестве воды и состоянии инфраструктуры можно не сомневаться.
Уже в понедельник, 27 июля, санаторий принял 74 человека на лечение и реабилитацию. А к ближайшим выходным здесь ждут больше 250 отдыхающих. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, что 13 июля в Камышловском районе, где расположен санаторий, объявили режим ЧС из за большой воды. Тогда из санатория пришлось срочно вывозить почти 360 отдыхающих (некоторых эвакуировали даже в ковше экскаватора). Почти две недели корпуса «Обуховского» стояли законсервированными, а скважины с минеральной водой временно отключили.
Как только вода ушла, на территории санатория развернулась масштабная уборка. Специалисты отмыли и продезинфицировали каждую площадку и каждое помещение. Проверили трансформаторы и заново запустили электричество. А главное — взяли пробы из всех скважин, чтобы убедиться: вода по прежнему лечебная и безопасная.
Все нужные разрешения от надзорных органов уже на руках. Заместитель губернатора Свердловской области, министр здравоохранения Татьяна Савинова призналась: для региона важно было открыть санаторий как можно быстрее, но без риска для гостей. По её словам, специалисты проделали колоссальную работу — от эвакуации в первые часы до полной санитарной обработки и лабораторных анализов. Сегодня в качестве воды и состоянии инфраструктуры можно не сомневаться.
Уже в понедельник, 27 июля, санаторий принял 74 человека на лечение и реабилитацию. А к ближайшим выходным здесь ждут больше 250 отдыхающих. Мероприятие для возрастной категории 18+
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