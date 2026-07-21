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В Верхней Салде разрешили использовать воду для бытовых нужд, жители требуют результаты проб
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Как заявили власти на совещании по стабилизации ситуации с водоснабжением Верхней Салды, ситуация с водой постепенно стабилизируется после загрязнения водоема. По данным Роспотребнадзора, содержание аммиака впервые снизилось до уровня, не превышающего предельно допустимую концентрацию.
Как сообщил губернатор Денис Паслер, пробы воды отбирают каждые два часа на входе и выходе очистных сооружений, а также в самом водоеме. Возбудителей инфекционных заболеваний не выявили.
После изменения режима хлорирования власти разрешили использовать воду для бытовых целей: мытья посуды, стирки и гигиенических процедур. Однако пить ее, готовить еду и чистить зубы пока нельзя, для этого жителям рекомендуют использовать бутилированную воду.
Отдельно губернатор поручил руководству птицефабрики, отходы которой попали в водоем, устранить причины происшествия и привести работу предприятия в соответствие с природоохранными требованиями. Власти заявили, что в противном случае могут быть рассмотрены меры вплоть до приостановки деятельности.
Несмотря на заявления властей, жители Верхней Салды оставили около 100 комментариев под публикациями губернатора Дениса Паслера, главы Верхнесалдинского муниципального округа Александра Маслова и администрации округа. Они попросили опубликовать результаты последних анализов воды. Кроме того, горожане сообщают, что привозной воды не хватает, а многие не готовы использовать воду даже для бытовых нужд. Один из пользователей написал: «Вода с дохлой рыбой, птичьим пометом, трупами куриц через 10 дней уже пригодна для мытья посуды и купания?».
Напомним, жителям Верхней Салды запретили использовать воду из-под крана после выявления превышения допустимой концентрации аммиака в системе централизованного водоснабжения из-за паводка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения воды, а глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщил губернатор Денис Паслер, пробы воды отбирают каждые два часа на входе и выходе очистных сооружений, а также в самом водоеме. Возбудителей инфекционных заболеваний не выявили.
После изменения режима хлорирования власти разрешили использовать воду для бытовых целей: мытья посуды, стирки и гигиенических процедур. Однако пить ее, готовить еду и чистить зубы пока нельзя, для этого жителям рекомендуют использовать бутилированную воду.
Отдельно губернатор поручил руководству птицефабрики, отходы которой попали в водоем, устранить причины происшествия и привести работу предприятия в соответствие с природоохранными требованиями. Власти заявили, что в противном случае могут быть рассмотрены меры вплоть до приостановки деятельности.
Несмотря на заявления властей, жители Верхней Салды оставили около 100 комментариев под публикациями губернатора Дениса Паслера, главы Верхнесалдинского муниципального округа Александра Маслова и администрации округа. Они попросили опубликовать результаты последних анализов воды. Кроме того, горожане сообщают, что привозной воды не хватает, а многие не готовы использовать воду даже для бытовых нужд. Один из пользователей написал: «Вода с дохлой рыбой, птичьим пометом, трупами куриц через 10 дней уже пригодна для мытья посуды и купания?».
Напомним, жителям Верхней Салды запретили использовать воду из-под крана после выявления превышения допустимой концентрации аммиака в системе централизованного водоснабжения из-за паводка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения воды, а глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Мероприятие для возрастной категории 18+
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