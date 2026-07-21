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В Верхней Салде разрешили использовать воду для бытовых нужд, жители требуют результаты проб

17.57 Вторник, 28 июля 2026
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
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Как заявили власти на совещании по стабилизации ситуации с водоснабжением Верхней Салды, ситуация с водой постепенно стабилизируется после загрязнения водоема. По данным Роспотребнадзора, содержание аммиака впервые снизилось до уровня, не превышающего предельно допустимую концентрацию.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, пробы воды отбирают каждые два часа на входе и выходе очистных сооружений, а также в самом водоеме. Возбудителей инфекционных заболеваний не выявили.

После изменения режима хлорирования власти разрешили использовать воду для бытовых целей: мытья посуды, стирки и гигиенических процедур. Однако пить ее, готовить еду и чистить зубы пока нельзя, для этого жителям рекомендуют использовать бутилированную воду.

Отдельно губернатор поручил руководству птицефабрики, отходы которой попали в водоем, устранить причины происшествия и привести работу предприятия в соответствие с природоохранными требованиями. Власти заявили, что в противном случае могут быть рассмотрены меры вплоть до приостановки деятельности.

Несмотря на заявления властей, жители Верхней Салды оставили около 100 комментариев под публикациями губернатора Дениса Паслера, главы Верхнесалдинского муниципального округа Александра Маслова и администрации округа. Они попросили опубликовать результаты последних анализов воды. Кроме того, горожане сообщают, что привозной воды не хватает, а многие не готовы использовать воду даже для бытовых нужд. Один из пользователей написал: «Вода с дохлой рыбой, птичьим пометом, трупами куриц через 10 дней уже пригодна для мытья посуды и купания?».

Напомним, жителям Верхней Салды запретили использовать воду из-под крана после выявления превышения допустимой концентрации аммиака в системе централизованного водоснабжения из-за паводка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения воды, а глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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16:38 В Кольцово на вахтовика завели два уголовных дела после дебоша на рейсе из Пхукета
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15:18 В Екатеринбурге ищут 21-летнюю девушку, которая могла стать жертвой мошенников
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14:09 Более 16 тысяч диких животных разрешили убить в Свердловской области
13:43 Антоха МС даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга
13:33 В Ревде задержали 18-летнего подозреваемого после стрельбы возле магазина, где пострадал мужчина
12:40 За сутки в Свердловской области на водоемах погибли три человека
11:58 В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок Первомайской улицы
11:39 В Екатеринбурге на неделю запретят движение транспорта с опасными грузами из-за фестиваля молодежи
11:06 «Могут действовать временные ограничения»: в Свердловской области пройдут антитеррористические учения
10:43 В Кушве завершили восстановление крыш после июньского смерча
10:08 Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
09:38 Пропавшего после падения в реку во время сплава мужчину нашли погибшим в Каменске-Уральском
21:01 В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги
20:53 Екатеринбургская ветеринарная клиника «Доверие» стала вдвое больше
20:03 Утром в Билимбае погиб мотоциклист
19:22 Супруги-коммунальщики из Нижнего Тагила сядут за крупную аферу
19:02 Серию блиц-лекций готовят в Екатеринбурге ко Дню города
19:01 На карте АЗС от Авито Авто стало можно проверить наличие топлива
18:47 Более шести с половиной сотен младенцев появилось в Свердловской области за семь дней
17:52 Спрос на организацию свадебных банкетов в России вырос на 89%
17:30 С жителя Подмосковья взыскали 40 тысяч рублей, похищенные у свердловской студентки
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